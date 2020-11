Google Kalender lässt sich als Widget auf dem Home-Bildschirm platzieren

Wenn ihr den Google Kalender als Alternative oder Ergänzung zu Apples iCloud-Kalender verwendet, steht euch hier jetzt auch die Möglichkeit zur Verfügung, Anstehende Termine und Erinnerungen als Widget in den Home-Bildschirm von iOS 14 einzubinden.

Mit der neuesten App-Version 20.45.0 hat Google die App entsprechend erweitert. Die Tagesansicht des Google Kalender lässt sich jetzt wahlweise als kleines oder mittelgroßes Widget auf dem Home-Bildschirm platzieren.

Googles Kalender-App ist an sich eine sehr gute Lösung zur Verwaltung von Terminen und Erinnerungen, leider jedoch mit einer nur eingleisigen iCloud-Integration. Die Einträge des iCloud-Kalender können auch im Google-Kalender angezeigt werden, ein entsprechender Schalter findet sich in den Einstellungen der App, umgekehrt ist dieser Prozess jedoch nur über Umwege möglich.

In der Folge finden sich nicht selten iPhone-Besitzer, die ihre privaten Termine in Apples iCloud-Kalender organisieren, ihren Geschäftskalender dann jedoch separat in der Google-App verwalten. Neben Microsofts Outlook finden auch Googles Gsuite-Lösungen in vielen Unternehmen Anwendung.