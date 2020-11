App Store: Weihnachtspause und Werbe-Codes für Abos

„Alle Jahre wieder“ kündigt Apple auch in diesem Jahr mit entsprechendem Vorlauf die Weihnachts-Auszeit für sein Entwicklerportal „iTunes Connect“ an. Vom 23. bis 27. Dezember wird der Dienst nicht zur Verfügung stehen. Dementsprechend werden sich App-Neuerscheinungen und Updates gegen Jahresende vergleichsweise rar machen.

Konkret können Entwickler im Zeitraum vom 23. Dezember bis 27. Dezember weder neue Apps noch Updates einreichen. Neuveröffentlichungen sind während dieser Tage zwar möglich, müssen aber vorab geplant und natürlich zuvor von Apples Kontrollteam freigegeben sein. Entwickler haben im Vorfeld die Möglichkeit, einen Termin für die zeitgesteuerte Freigabe zu hinterlegen.

The busiest season on the App Store is almost here. Make sure your apps are up to date and ready for the holidays, as new apps and app updates will not be accepted December 23 through 27 (Pacific Time). Please ensure time for your releases to be scheduled, submitted, and approved in advance. Other App Store Connect and developer account features will remain available.