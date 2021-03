Apple Karten: Jetzt mit Impfzentren und weniger Abbiegungen

Apple hat damit begonnen die Impfzentren, die zur Verabreichung der unterschiedlichen COVID-19-Vakzine aus dem Boden gestampft wurden, nun auch in der hauseigenen Karten-Applikation zu verzeichnen.

Wie das Unternehmen in dieser Woche bekanntgegeben hat, habe man bereits alle Impfstoff-Anbieter in den USA verzeichnet und diesen Einträgen auch Öffnungszeiten und Links zu weiterführenden Informationen mit auf den Weg gegeben.

Zur Aktualität der Kartendaten in Deutschland hat sich Apple in diesem Zusammenhang zwar nicht geäußert, wer in der Karten-App sucht wird jedoch auch in hiesigen Breitengraden fündig und kann sich die Anfahrtswege zu den offiziellen Impfzentren jetzt in Apples Karten-Anwendung einblenden lassen.

Da diese in Deutschland bislang jedoch eine Einladung zum Besuch voraussetzen und, anders als in den USA, noch keine spontanen Vorsprachen akzeptieren, ist die Impfzentren-Anzeige zwar nett, dürfte den Alltag der meisten iPhone-Anwender hierzulande aber nicht sonderlich vereinfachen.

Alternativ-Routen mit „weniger Abbiegungen“

Anders ist die Berechnung alternativer Routen zu werten, auf die uns ifun.de-Leser Gabriel per E-Mail aufmerksam gemacht hat. So bietet die Karten-Applikation, je nach Routen-Eingabe, nun auch Alternativ-Routen mit „weniger Abbiegungen“ an.

Auf diesen kann die Dauer der voraussichtlichen Fahrzeit zwar über der der optimalen Route liegen, dafür verspricht die Alternativ-Auswahl eine bequemere Zeit am Steuer.

Seit wann genau Apples Karten-Applikation die Alternativ-Routen mit „weniger Abbiegungen“ anbietet, können wir leider nicht sagen. Wir sehen das Feature, genau wie Hinweisgeber Gabriel, aber zum ersten Mal in Aktion und dies, obwohl wir in den zurückliegenden Monaten immer häufiger zu Apples Karten-Anwendung gegriffen haben und den Platzhirschen von Google immer seltener benutzen.