MusicHarbor – keine neue Musik mehr verpassen

Als Kinder der 80er Jahre war es ein festes Ritual wenigstens einmal in der Woche beim Plattenhändler des Vertrauens vorbeizuschauen um sich einen Überblick über die Neuerscheinungen der Woche zu verschaffen. Damals ist es mir nie passiert, dass ich eine Veröffentlichung einer meiner Lieblingskünstler verpasst habe, eher im Gegenteil, meist wurde schon Wochen vorher auf den Tag hingefiebert.

In Zeiten des Streamings ist das alles ein wenig unübersichtlicher geworden, was zum einem daran liegt, dass die Plattenfirmen den Veröffentlichungsrythmus (früher gab es eine Single, die massiv beworben wurde, heute werden meist mehrere Songs vor Veröffentlichung des Albums freigegeben) grundlegend geändert haben. Außerdem hat auch die Menge der Neuerscheinungen deutlich zugenommen.

Musik-Überblick in Zeiten des Streamings

Wenn ihr aber trotzdem über die neuen Songs eurer Lieblingskünstler informiert sein möchtet, kann euch die App „MusicHarbor“ eine große Hilfe sein.

Die App funktioniert zur Zeit mit Apple Music und Spotify und durchsucht automatisch die Kataloge der Anbieter nach neuen Titeln eurer Lieblingskünstler. Dafür müsst ihr MusicHarbor zunächst erlauben sich mit eurer Mediathek zu verbinden, danach habt ihr die Möglichkeit, die Künstler, die die App für euch beobachten soll, zu importieren. Selbstverständlich ist auch das manuelle Hinzufügen eines Interpreten möglich.

Von nun an beobachtet MusicHarbor den Katalog nach Neuveröffentlichungen eure Favoriten und zeigt diese im Reiter „Veröffentlichungen“ an, zusätzlich werden auch alle bereits angekündigten Titel in einem separaten Bereich angezeigt. Mit einem Klick auf den Titel öffnet sich ein neues Fenster in dem ihr den Titel/das Album direkt in eure Mediathek übernehmen oder einer Playlist zuweisen könnt.



MusicHarbor kann aber noch mehr, so gibt es auch einen Reiter für Videos und einen für Konzerte, welcher zur Zeit bei mir aber eher für ein trauriges Gesicht sorgt. So ein richtig gutes Konzert, in einer vollen Halle, ist eines der Dinge die mir in der Coronazeit am meisten fehlt. Hier hoffe ich sehr auf 2022.

In den Einstellungen habt ihr diverse Möglichkeiten die App nach euren Wünschen zu konfigurieren, u.a. können auch Siri Kurzbefehle verwendet werden.

Zusätzliche Funktionen per In-App-Kauf

Die App ist soweit kostenlos, kann aber mit „Prämien“ zwischen 1,09€ und 2,29€ um zusätzliche Funktionen (wie z.B. Formatierungen und Filtern) ergänzt werden. Für 6,99€ könnt ihr alle Funktionen freischalten. Ein Trinkgeldglas gibt es auch.

Für mich ist App mittlerweile ein täglicher Begleiter geworden, Kritik gibt es eigentlich kaum, lediglich die Anzahl der verfügbaren Streamingportale könnte noch erhöht werden. Als amazon Music oder Deezer Kunde schaut man im Moment leider noch in die Röhre. Das Preismodell erscheint mir außerordentlich fair, so lässt die kostenlose Variante für mich schon keine Wünsche mehr übrig. Daher denke ich, dass ein kleines Trinkgeld für den Programmierer durchaus angebracht ist.