Apple: iOS 15 hat irrtümlich Siri-Sprachaufzeichnungen übermittelt

Die Analyse von Sprachaufzeichnungen ist in der Branche üblich und wird auch von Mitbewerbern zur Verbesserung der Qualität ihrer Sprachassistenten und vergleichbaren Funktionen verwendet. Apple musste sich vor drei Jahren allerdings mit der berechtigten Kritik auseinandersetzen, diese Tatsache im Zusammenhang mit seiner sonst sehr auf den Schutz der persönlichen Daten seiner Kunden abzielenden Außendarstellung zu verschweigen. In der Folge hatte sich der iPhone-Hersteller zunächst entschuldigt und damit verbunden zugesichert, die Auswertungen nur noch vorzunehmen, wenn die daraufhin eingeführte, bei der Inbetriebnahme der Spracherkennung abgefragte Zustimmung der Nutzer vorliegt.

Ans Tageslicht kam die Angelegenheit nun aufgrund der Tatsache, dass Nutzer nach der Installation der neuesten für Entwickler verfügbaren Testversion von 15.4 erneut um ihre Teilnahme am Programm „ Siri & Diktierfunktion verbessern “ gebeten werden. Das Computermagazin ZDNet hat diesbezüglich bei Apple nachgehakt und die Antwort erhalten, dass man die Funktion bereits mit iOS 15.2 „für viele Siri-Benutzer“ deaktiviert habe, während man einen schon mit iOS 15, also rund drei Monate zuvor eingeführten Fehler behoben habe.

Apple sieht sich erneut mit Kritik im Zusammenhang mit den Siri-Sprachauswertungen konfrontiert. Wie jetzt bekannt wurde, hat ein Fehler in iOS 15 dafür gesorgt, dass die Analyse-Funktion teilweise auch bei Nutzern aktiv war, die sich gegen die Aufzeichnung und Übermittlung ihrer Daten an Apple entschieden hatten.

