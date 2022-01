Apple: iOS 14 war nie als dauerhafte Alternative geplant

In jedem Fall hat sich Apple hier mal wieder unnötig selbst Ärger gemacht. Mit einer klaren Ansage von von Beginn an würden uns die nun aufkeimenden Diskussionen erspart bleiben. Man kann es kaum jemand verübeln, wenn man die plötzlich verschwundene iOS-14-Alternative nicht als im Voraus geplante Maßnahme Apples, sondern eher als Notbremse ansieht, um die schwachen Zahlen mit Blick auf die iOS-15-Adaption anzukurbeln. In früheren Jahren waren Apples neue Betriebssysteme deutlich schneller auf einem hohen Prozentsatz aller Geräte verbreitet – damals hatten die Nutzer allerdings auch nicht die Freiheit der Wahl zwischen dem ausgereiften Vorgänger und dem Sprung ins mitunter kalte Wasser einer vollkommen neuen Version.

Der Rückzieher nach nur wenigen Updates hat überrascht. Apple stellt den Sachverhalt allerdings so dar, dass es sich hierbei geplant lediglich um eine Ausnahme gehandelt habe. Eine Anfrage des Magazins ArsTechnica beantwortete der iPhone-Hersteller mit den Worten, dass die Option, alternativ auch Sicherheitsaktualisierungen für iOS 14 zu erhalten, von Beginn an nur als vorübergehend gedacht war – quasi als Gnaden- oder auch Übergangsfrist, bis Apple die schlimmsten Fehler im Zusammenhang mit iOS 15 behoben habe.

