HomePod-Timer: Siri kann nicht aus der Ferne abfragen aber beenden

Das gleiche mit Siri und zwei HomePods gemacht, wird man enttäuscht. Siri sieht nur den direkt angesprochenen HomePod und beschließt schlicht, dass es keine laufenden Timer gibt. Um so mehr überrascht daher die Tatsache, dass Siri auch jene Timer, deren Existenz sie zuvor noch abgestritten hat plötzlich kennt, sobald diese abgelaufen sind. Wenn ihr in der Ferne den Siri-Timer klingeln hört und diesen vom HomePod direkt vor euch beenden wollt, bittet Siri nochmal mit den Worten „Die Küche stoppen?“ um Bestätigng und bringt den Küchen-HomePod dann auch aus der Ferne zum Schweigen.

Hier darf Apple aber gerne noch optimieren und sollte vielleicht einfach mal schauen, wie Amazon die Dinge regelt. Alexa hat von Haus aus keinerlei Probleme mit mehreren Timern und kann beispielsweise auch auf jedem Echo-Gerät über die aktuell in anderen Räumen aktiven Timer berichten. Läuft beispielsweise ein Timer in der Küche und ihr fragt im Arbeitszimmer „Alexa, wie lange läuft der Timer noch“, dann folgt eine korrekte Antwort wie „Auf Echo Show noch 4 Minuten verbleibend auf deinem 15-Minuten-Timer“.

Ein läutender HomePod lässt sich zudem per Siri-Sprachbefehl stumm schalten, und zwar nicht nur am jeweiligen HomePod selbst, sondern auch über ein iPhone, iPad oder einen anderen HomePod.

Anfangs wurde der aktive Timer in der Home-App nämlich direkt nach dessen Ablauf ausgeblendet und konnte dementsprechend hier auch nicht mehr beendet werden. Inzwischen wird der Timer hier so lange angezeigt, bis man ihn beendet, dementsprechend lässt sich das akustische Signal auch aus der Ferne über die App stoppen.

Mit der vergangenen Sommer ausgegebenen Version 14.7 von iOS und HomePod-Software hat Apple die Möglichkeit ergänzt, Timer auf dem HomePod auch über die Home-App auf dem iPhone zu verwalten. Eine Funktion, die bis heute mit nicht ärgerlichen Einschränkungen verbunden ist. So verstecken sich etwa die HomePod-Timer in der Home-App am unteren Ende der Detailansicht des Lautsprechers, wir würden uns wünschen, hier eine etwas einfacher Möglichkeit zu deren Anzeige zu haben.

