Apple-Herbst 2026: Jetzt stehen fast alle wichtigen Termine

Mit der Bestätigung des nächsten Apple-Termins lässt sich der Hardware-Herbst inzwischen recht genau überblicken. Am kommenden Dienstag, dem 13. Oktober, dürfte Apple seine Smart-Home-Neuheiten präsentieren. Damit schließt sich eine weitere Lücke im Terminplan für den Apple-Herbst 2026, der bislang vor allem von den neuen iPhone-Modellen bestimmt wurde.

Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max sind bereits seit dem 18. September erhältlich. Auch die Apple Watch Series 12, die Apple Watch Ultra 4 und die AirPods 5 haben ihren Verkaufsstart hinter sich. Nun folgen die nächsten Geräte, wobei Apple zwischen den einzelnen Terminen offenbar nur wenig Zeit verstreichen lässt.

Home-Geräte könnten mit dem iPhone Duo starten

Den Auftakt macht am Montag, dem 12. Oktober, das iPhone Duo. Wie bereits berichtet, können Interessenten ihr Wunschgerät dann im Apple-Onlineshop vorkonfigurieren und als Favorit speichern. Die eigentliche Bestellung wird dadurch beim offiziellen Vorverkaufsstart vereinfacht.

Einen Tag später folgt Apples Präsentation unter dem Motto „Welcome Home“. Erwartet werden der neue Home Hub, ein überarbeiteter HomePod mini und eine neue Generation des Apple TV. Offiziell bestätigt sind diese Produkte allerdings noch nicht.

Am Freitag, dem 16. Oktober, beginnen um 14 Uhr die Vorbestellungen für das faltbare iPhone Duo. Eine Woche später, am 23. Oktober, soll das Gerät in den Handel kommen. Gut möglich also, dass Apple die ersten seiner neuen Home-Produkte gemeinsam mit dem iPhone Duo in die Geschäfte bringt.

Die wichtigsten noch ausstehenden Termine im Überblick:

12. Oktober: Vorkonfiguration des iPhone Duo möglich

Vorkonfiguration des iPhone Duo möglich 13. Oktober: Apple-Event „Welcome Home“

Apple-Event „Welcome Home“ 16. Oktober, 14 Uhr: Vorbestellungsstart des iPhone Duo

Vorbestellungsstart des iPhone Duo 23. Oktober: Verkaufsstart des iPhone Duo

Verkaufsstart des iPhone Duo Letzte Oktoberwoche: Mögliche Vorstellung weiterer Macs und eines neuen iPad mini

Neue Macs und sinkende iPhone-Preise

Damit wäre Apples Herbstprogramm allerdings noch nicht abgeschlossen. Für die letzte Oktoberwoche stehen weitere Ankündigungen im Raum. Erwartet werden unter anderem neue MacBook-Pro-Modelle, ein aktualisierter iMac und möglicherweise ein iPad mini mit OLED-Display. Ob Apple dafür eine weitere Veranstaltung plant oder die Geräte auf anderem Weg vorstellt, ist offen. Schlichte Pressemitteilungen sind aber wahrscheinlich.

Wer ohnehin ein neues iPhone kaufen möchte, kann die kommenden Wochen auch für einen Preisvergleich nutzen. Apple verlangt für das iPhone 18 Pro weiterhin mindestens 1.449 Euro, für das Pro Max mindestens 1.599 Euro. Bei Drittanbietern könnten sich Ende des Monats erste günstigere Angebote finden.

Eine Prognose der Preisvergleichsplattform idealo geht jedoch davon aus, dass die Preise zunächst nur langsam nachgeben. Für das iPhone 18 Pro werden im ersten Monat rund zwei Prozent Abschlag erwartet. Größere Ersparnisse sollen erst in den folgenden Monaten möglich werden. Die tatsächlichen Straßenpreise können davon abweichen.