AirTags: SWR-Recherche sieht Lücken im Anti-Stalking-Gesetz

Immerhin: Das Bayerische Justizministerium macht sich dafür stark, dass die missbräuchliche Nutzung der Tracker erfasst wird. Diese landen immer wieder auch in Kuscheltieren und in Fahrzeugen.

So macht der Südwestrundfunk darauf aufmerksam, dass Bluetooth-Tracker bei der Verschärfung des Anti-Stalking-Gesetzes im Jahr 2021 keine Rolle gespielt hätten. Stattdessen hat sich der Gesetzgeber auf das Eindringen in Geräte des Stalking-Opfers konzentriert, aber nicht auf heimlich mitreisende AirTags.

Insert

You are going to send email to