Apple hat letztes Jahr 118.000 Entwickler wegen Betrugsverdacht gesperrt

Apple fasst seine im vergangenen Jahr erbrachten Leistungen zur Betrugsbekämpfung zusammen. Dieser Jahresbericht wird seit 2020 regelmäßig veröffentlicht und hebt die Sicherheitsmaßnahmen rund um den App Store in besonderem Maß hervor. Wenn man die darin genannten und durchaus imposanten Zahlen konsumiert, darf man allerdings nicht vergessen, dass Apple mittlerweile auf eine Basis von mehr als 2,2 Milliarden aktiven Geräten blickt und diesem Jahresbericht immer schon – und in diesem Jahr wohl ganz besonders – eine Rolle als Werbeträger für das geschlossene System von Apple zukommt. So betont Apple hier erneut und mehrfach, dass es sich beim App Store um einen sicheren und vertrauenswürdigen Ort für seine Kunden und ebenso für Entwickler handelt.

In Zahlen ausgedrückt wird dann aber auch deutlich, dass an einem Ort mit derart hoher Frequenz auch die Zahl der schwarzen Schafe ungemein hoch liegt. In den vier Jahren, die seit der Veröffentlichung des ersten Apple-Berichts zur Betrugsbekämpfung vergangen sind, wurden laut Apple potenziell betrügerische Transaktionen in Höhe von rund sieben Milliarden Dollar verhindert. Im gleichen Zeitraum hat Apple auch die Nutzung von mehr als 14 Millionen gestohlenen Kreditkarten und sonstige illegale Transaktionen im Zusammenhang mit 3,3 Milliarden Kundenkonten verhindert.

Ein konkretes Ziel von Apples Anti-Betrugsmaßnahmen waren auch unlauter genutzte Entwicklerkonten. Im Jahr 2023 wurden hier insgesamt 118.000 Konten gelöscht und mehr als 91.000 Registrierungen direkt abgelehnt.

Deutlich mehr Betrugsversuche hat der Hersteller allerdings von Kundenseite verzeichnet. Hier ist die Rede von 153 Millionen gesperrten Kundenkonten allein im Jahr 2023, zudem wurden fast 374 Millionen Konten wegen Betrugs und Missbrauchs deaktiviert.

Apple liefert auch eine Reihe von interessanten Zahlen rund um die Eingangskontrolle im App Store. Hier wurden im vergangenen Jahr fast 6,9 Millionen App-Einreichungen geprüft und mit 1,7 Millionen rund ein Viertel davon aufgrund von Datenschutzverletzungen und betrügerischen Aktivitäten abgelehnt.

In vollem Umfang und auf Deutsch könnt ihr den Betrugsbericht von Apple hier einsehen.