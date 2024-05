iOS 17.5 stopft 15 Sicherheitslücken und verärgert Entwickler

Apple hat mit iOS 17.5 insgesamt 15 Sicherheitslücken gestopft. Was prinzipiell gut ist, muss diesmal aber mit zwei kritischen Anmerkungen versehen werden. Zum einen sorgen die Änderungen dafür, dass sich die alternativen App Stores nicht mehr problemlos nutzen lassen. Und zudem hält es Apples Sicherheitsteam nicht für nötig, dem Entdecker einer Kernel-Sicherheitslücke eine angemesse Belohnung zukommen zu lassen.

Auf das erste oben angesprochene Problem macht der Sicherheitsforscher Tommy Mysk aufmerksam. Apple hat mit iOS 17.5 einen von seinem Team gefundenen Fehler korrigiert, der im Zusammenspiel mit Apples sogenanntem MarketplaceKit das Tracking von Nutzern von alternativen App-Stores ermöglicht hat.

Holy moly!

iPhone users in the EU: DO NOT delete your alternative marketplace apps

iOS 17.5 breaks alternative marketplace app re-installation. MarketplaceKit now generates a different client_id every time it is called. Now there's no way for alternative marketplace developers… pic.twitter.com/eRqKM8Tlre

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) May 13, 2024