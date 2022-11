„WLAN-Unterstützung“ zieht Datenvolumen und kann Mehrkosten verursachen

Wir werfen hier mal kurz einen Leserhinweis in die Runde und wollen damit verbunden nochmal an den in den iPhone-Einstellungen etwas versteckten Schalter „WLAN-Unterstützung“ erinnern. Benutzt man diese Funktion unbewusst, kann sich dies negativ auswirken, wenn man knapp mit dem im Vertrag enthaltenen Datenvolumen haushalten muss und in Ausnahmefällen sogar zusätzliche Kosten verursachen.

Der in den Einstellungen „Mobilfunk“ ziemlich weit unten vorhandene Schalter „WLAN-Unterstützung“ ist standardmäßig aktiviert und soll gewährleisten, dass man auch innerhalb von schlechten WLAN-Netzen eine möglichst gute Internetverbindung hat. Tut sich beispielsweise Safari aufgrund einer wackeligen WLAN-Verbindung mit dem Laden einer Webseite schwer, so springt die WLAN-Unterstützung automatisch an und wechselt – sofern möglich – auf die bessere Mobilfunkverbindung.

Apple hat diese Funktion schon vor Jahren mit iOS 9 implementiert und in der Regel bekommt man die damit verbundene Einstellung nie zu Gesicht. Aufpassen muss man hier wie gesagt nur, wenn man über wenig mobiles Datenvolumen verfügt. Damit dieses nicht unkontrolliert verbraucht wird, stellt man die WLAN-Unterstützung besser generell ab.

WLAN-Unterstützung und Datenroaming

Was ifun.de-Leser Benjamin nun berichtet, ist so sicher nicht im Sinne des Erfinders. Eigentlich sollte die WLAN-Unterstützung während des Datenroamings im Ausland generell nicht aktiviert werden – auch dann nicht, wenn man die Funktion in den Einstellungen aktiviert hat. Unser Leser hat in Verbindung mit einem Vodafone-Vertrag nun allerdings eine gegenteilige Erfahrung gemacht und es wurde während eines Aufenthalts außerhalb der EU regelmäßig automatisch die kostenpflichtige Option „Easy Travel“ aktiviert.

Im Zweifel besser beides ausmachen

Der Knackpunkt könnte hier ein Programmierfehler sein, was sich von uns so allerdings nicht überprüfen lässt. Jedenfalls hatte der Nutzer die Option „Datenroaming“ deaktiviert, um eben solchen Zusatzkosten aus dem Weg zu gehen. Die WLAN-Unterstützung war dagegen standardmäßig aktiviert und es ist zumindest vorstellbar, dass die Funktion aufgrund der Tatsache, dass das Roaming vom Nutzer abgestellt war ganz regulär weitergearbeitet hat – schließlich soll sie nur dann nicht greifen, wenn das Datenroaming beim iPhone aktiv ist.

Abhilfe ließ sich im geschilderten Fall nur schaffen, indem man zusätzlich zum Datenroaming auch die WLAN-Unterstützung manuell abgestellt hat. Eine Feinheit, die euch bei Auslandsreisen möglicherweise den einen oder anderen Euro sparen kann.