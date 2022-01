Apple Guthaben: Erstmals wieder mehr als 10 Prozent Bonusguthaben

Wer vorhandenes Apple-Guthaben zum Bezahlen laufender App-Store-Abonnements nutzt und digitale Inhalte wie etwa zusätzlichen iCloud-Speicher, den Zugriff auf den Musik-Streaming-Dienst Apple Music oder das Sport-Programm Apple Fitness+ nicht direkt von seiner Kreditkarte abbuchen lässt, der kann seine monatlichen Kosten deutlich reduzieren.

So gut wie jeden Monat bieten mehrere Einzelhändler, Discounter, Elektronik-Ketten und Drogerie-Geschäfte dafür Apple-Guthabenkarten mit zusätzlichem Bonus an. Dieser lag 2021 bei durchschnittlich 15 Prozent, wurde häufig jedoch nur auf die teuersten Guthaben-Karten im Wert von 100 Euro gewährt. Anfang 2022 boten viele Händler dann plötzlich nur noch 10 Prozent Bonus-Guthaben an. Eine Durststrecke, die nun überwunden scheint.

LIDL: 15 Prozent auf alle Wertstufen

Zum ersten mal in diesem Jahr bietet euch der Lebensmittel-Discounter LIDL in dieser Woche wieder die Möglichkeit an, Apple-Guthaben mit einem Bonus in Höhe von 15 Prozent zu erwerben. Dieser wird dabei unabhängig von der Höhe des Guthabens gewährt und flankiert sowohl die 25-Euro-Karte als auch die 50-Euro-Karte und die 100-Euro-Karte. Auf alle Beträge gibt es 15 Prozent Bonus-Guthaben extra, was aus der 100-Euro-Karte beispielsweise eine 115-Euro-Karte werden lässt.

Der Bonus-Betrag wird dabei allerdings nicht automatisch gutgeschrieben, sondern erreicht euch in Form eines zusätzlichen Codes, der auf dem LIDL-Kassenzettel abgedruckt ist. Dieser lässt sich übrigens nicht verschenken, sondern muss mit der selben Apple ID eingelöst werden, auf die auch die eigentliche Guthabenkarte gutgeschrieben wurde.

Nur für „Netflix Basic“ nutzbar

Die LIDL-Aktion läuft von heute an bis zum 6. Februar und kann auch über den App Store bezahlte Netflix-Abos vergünstigten. Diese lassen sich seit kurzem wieder über die von Netflix angebotenen Spiele-Applikationen abschließen. Mit einer Einschränkung: Über die Spiele-Apps lässt sich nur das reguläre Abo, nicht aber das 4K-Streaming ordern.