Netflix Games: Jetzt insgesamt 12 Spiele verfügbar

Die Spiele beinhalten als einzigen In-App-Kauf die Möglichkeit ein Netflix-Abo abzuschließen und bieten euch so eine Möglichkeit die Netflix-Gebühren wieder über Apple zu begleichen und so von den regelmäßig günstiger angebotenen Guthaben-Karten zu profitieren, die Ausgaben im App Store oft um knapp 15 bis 20 Prozent reduzieren. Allerdings lässt sich über die Spiele nur das Standard-Abo abschließen.

Bei „Arcanium: Rise of Akhan“ handelt es sich um ein Einzelspieler-Strategie-Kartenspiel das in einer Fantasiewelt mit mit menschenähnlichen Tieren spielt und euch dazu auffordert ein Team aus drei Protagonisten zusammenzustellen, mit deren Hilfe ihr die im Spielverlauf aufkommenden Herausforderungen bezwingt. Neflix kategorisiert den für iPhone und iPad optimieren Titel als Roguelike mit Deckbuilding-Charakter.

Mit zusätzlichen iPhone-Spielen will Netflix versuchen, Abonnenten auch in Zeiten mit weniger interessanten Serien und Filmen bei der Stange zu halten. Die Gratis-Titel verzichten auf In-App-Käufe, Zusatzkosten und Reklame und setzen zum Spielen lediglich einen vorhandenen Netflix-Zugang voraus. Mit diesem ist der Login in die inzwischen 12 verfügbaren Titel möglich, die darüber hinaus auch zum Abschluss eines über Apple beglichenen Netflix-Abos genutzt werden können.

