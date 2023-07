Clever-Tanken bietet jetzt CarPlay-Unterstützung

Mit Clever-Pay bietet Clever-Tanken schon seit einiger Zeit die Option, seine Tankrechnung direkt von der Zapfsäule aus zu bezahlen. Vergleichbares kennen wir ja auch von Anwendungen wie Ryd oder PACE. Clever-Pay kooperiert diesbezüglich mit den Tankketten HEM, Tamoil, team, GO sowie SB und will sein Angebot diesbezüglich zeitnah weiter ausbauen.

