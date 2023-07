Philips Hue Weißlicht-Lampe: Ausgewählte Kunden bezahlen nur 1 Euro

In beiden Fällen hilft der Gutscheincode alleine übrigens nichts. Die Eingabe an der Kasse sorgt lediglich dann für die Preisreduzierung, wenn man die Aktion auch auf der Produktseite selbst angezeigt bekommt. An was Amazon fest macht, wer diese Angebote nutzen kann und wer nicht, ist uns nicht bekannt.

Für 99 Cent ist die LED-Lampe von Philips Hue in jedem Fall ein Schnäppchen. Die Lampe ist dimmbar und lässt sich über die Hue Bridge in HomeKit einbinden. Ohne Bridge und über Bluetooth ist die direkte Verbindung mit Echo-Geräten oder Zubehör wie dem Dimmschalter von Philips Hue möglich. Die Leuchtstärke von 800 Lumen entspricht ungefähr einer klassischen 60-Watt-Glühlampe.

Auch bei dieser Aktion müsst ihr wieder darauf achten, ob auf der Produktseite direkt unter der Preisangabe ein Aktionsgutschein angezeigt wird. Damit lässt sich der Verkaufspreis nämlich per Mausklick auf 99 Cent reduzieren. Alternativ dazu kann man den Code – diesmal ALEXAHUE – als qualifizierter Kunde auch beim Kaufabschluss an der Kasse angeben.

