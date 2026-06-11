Roborock hat mit dem Qrevo S Pro einen weiteren Reinigungsroboter mit Basisstation im Programm. Das Gerät richtet sich besonders an Menschen, die keine vierstelligen Beträge für eine solide Lösung in diesem Bereich investieren wollen. Aktuell ist der Preis für den Qrevo S Pro auf 489,99 Euro reduziert.

Wir haben das neue Roborock-Modell bei uns ein paar Runden drehen lassen. Der Qrevo S Pro ist als Einstiegsmodell für Nutzer konzipiert, die nicht nur einen zuverlässigen Saugroboter suchen, sondern auch gleich den Sprung zu einem Gerät mit Wischfunktion und Reinigungsstation machen wollen.

Starke Saugleistung bis 18.500 Pa

Beginnen wir bei der Saugleistung des Qrevo S Pro. Die Saugkraft lässt sich in mehreren Stufen bis maximal 18.500 Pa einstellen. Diese höchste Stufe wird nach unserer Erfahrung so gut wie nie benötigt. Trotz großem Hund und dessen Haaren haben bei uns die Standardeinstellung oder maximal Turbo stets absolut ausgereicht. Dabei arbeitet das Gerät erfreulich leise.

Auf Teppichen wird die Saugleistung automatisch erhöht. Die Teppicherkennung hat hier zuverlässig funktioniert und das Verhalten auf Teppichen lässt sich mithilfe der Roborock-App anpassen. Beispielsweise auch, ob die Mopps beim Wischen darauf angehoben werden oder Teppiche komplett umfahren werden.

Bürstentechnik minimiert Haarprobleme

Roborock setzt beim Qrevo S Pro auf eine etwas eigentümlich aussehende Seitenbürste mit nur zwei Armen. Diese Konstruktion soll dazu beitragen, dass sich weniger oder gar keine Haare verheddern. Bei uns hat das bislang hervorragend geklappt. Auch die aus Gummilamellen bestehende Hauptbürste zeigt sich sehr unempfindlich gegen Haare.

In Sachen Reinigung leisten die beiden Bürsten sehr gute Arbeit. Der Sauger entfernt trockenen Schmutz auch aus Raumkanten und Ecken sehr gut. Nach Abschluss der Reinigung wird der integrierte Staubbehälter automatisch geleert und in einen Staubbeutel in der Basisstation gesaugt. Die Standfläche der Station ist mit 340 × 487 mm angenehm kompakt. Der Roboter selbst ist inklusive Navigationsturm 96,5 mm hoch.

Wischt mit rotierenden Mopps

Die Basisstation dient auch als Zentrale für die Nassreinigung. Der Qrevo S Pro arbeitet mit zwei rotierenden Moppscheiben. Die dabei verwendete Wassermenge kann auf Raumbasis festgelegt werden, sodass man beispielsweise einen Fliesenboden ordentlich feucht durchwischen, Parkett jedoch schonend behandeln kann.

Der Roborock hat sich auch in diesem Segment als guter Haushaltshelfer erwiesen und sorgt nicht nur für eine ordentliche Grundreinigung, sondern kommt auch frischen Flecken wie Ketchup auf dem Küchenboden klar. Wenn etwas stark angetrocknet ist, sind allerdings mehrere Reinigungsgänge erforderlich oder man muss doch mal manuell nachbessern.

Automatische Reinigung und Trocknung

Die Moppscheiben werden in der Basisstation automatisch mit Heißwasser gereinigt. Dies geschieht nicht nur nach Abschluss einer Aufgabe, sondern bei Bedarf beziehungsweise beim Reinigen von größeren Bereichen auch zwischendurch. Dies kann pro Raum oder nach einer vom Nutzer festgelegten Zeit geschehen. Nach Abschluss einer Aufgabe werden die Mopps dann noch zusätzlich mit Heißluft getrocknet.

Die Mops sehen auch nach dem Aufwischen von Sojasoße (oben) wieder gut aus

Bei der Navigation setzt der Roboter zusätzlich zu seinem LiDAR-Turm auf ein Kamerasystem, mit dessen Hilfe herumliegende Gegenstände wie Schuhe erkannt und umfahren werden. Bei seinen Fahrten durch die Wohnung hat sich der Qrevo S Pro hier stets gut zurechtgefunden. Das gilt auch für das „Spot Cleaning“: Wenn man den Roboter an eine beliebige Position trägt und die Home-Taste gedrückt hält, reinigt er dort einen Bereich von zwei Quadratmetern um sich herum und kehrt anschließend zum Dock zurück.

App-Steuerung und Apple Home

Der Qrevo S Pro kann über Tasten am Gehäuse gestartet werden. Der volle Funktionsumfang und erweiterte Einstellungen stehen über die Roborock-App zur Verfügung. Ergänzend lässt sich der Reinigungsroboter auch über Matter in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen integrieren.

Unterm Strich liefert der Roborock Qrevo S Pro ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ab. Wer ein solides Gerät zu einem vernünftigen Preis sucht, wird im Rahmen der aktuellen Rabattaktion gut bedient.