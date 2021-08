iCloud+: VPN-Alternative „Privat-Relay“ startet zunächst als Beta

iCloud+ soll ab Herbst ohne Aufpreis ein erweitertes Leistungspaket für iCloud-Abonnenten bieten. Neben den oben genannten Funktionen will Apple damit verbunden auch die Beschränkungen von HomeKit Secure Video lockern und die Anzahl der Kameras zumindest in der größten Abo-Stufe künftig nicht mehr limitieren. Die kostenfreie iCloud-Variante mit eigener E-Mail-Adresse und bis zu 5 GB kostenlosem Speicher soll unabhängig davon erhalten bleiben.

iCloud Privat-Relay ist mit einer VPN-Verbindung vergleichbar und sorgt dafür, dass die persönliche IP-Adresse beim Surfen im Internet verborgen bleibt. Die Apple-Funktion schaltet sich quasi zwischen den Nutzer und die besuchte Webseite, um diese mit einer neutralen IP-Adresse aufzurufen, die nicht mit dem Nutzer in Verbindung gebracht werden kann. Apple betont, dass das System so konzipiert ist, dass auch Apple selbst nicht nachvollziehen kann, welche Webseiten ein Nutzer besucht.

Insert

You are going to send email to