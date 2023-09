Apple geht vom Netz: Neue Geräte in rund 6 Stunden

Überraschungen und unvorhergesehene Produktankündigungen wurden von Apple-Beobachtern für den heutigen Abend so gut wie ausgeschlossen. Mit der Apple Vision Pro im Anmarsch, die schon im kommenden Jahr in den USA starten soll, hat Apple alle Hände voll zu tun und reißt heute ein Pflicht-Event ab, das wohl mit solider Produktpflege punkten wird, das Rad aber nicht neu erfindet.

Mit Blick auf die Abfolge der zurückliegenden Jahre, gehen wir davon aus, dass sich die heute neu vorgestellten Geräte bereits ab Freitag vorbestellen lassen und eine Woche später, also am 22. September, in die Auslieferung beziehungsweise in den Filialverkauf gehen werden.

Die iPhone-15-Familie soll auch in diesem Jahr wieder aus vier Geräten bestehen: Dem iPhone 15, dem iPhone 15 Plus, dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max. Letztgenanntes könnte erstmals wieder über Alleinstellungsmerkmal verfügen, die Apples ausschließlich dem größten und teuersten gerät mit auf den Weg gegeben hat.

