FaceTime mit iPhone und tvOS 17 : MagSafe-Halterungen für Fernseher

Heute ist Apples wichtigster Abend im laufenden Jahr. Nachher präsentiert Cupertino seine neuen iPhones und damit die nach wie vor wichtigsten Umsatzbringer des Unternehmens. Erwartet wird außerdem, dass Apple über die Bereitstellung der neuen Systemversionen für iPhone, Apple Watch, Mac, iPad und Apple TV informiert. Im besten Fall wissen wir heute Abend dann, wann genau die Updates auf iOS 17 und Co. zum Download bereitstehen werden.

Im letzten Jahr wurde iOS 16 am Montag nach dem Apple-Event zum Download freigegeben. Entsprechend könnte iOS 17 in diesem Jahr bereits am 18. September starten und zur Installation auf kompatiblen Geräten bereitstehen.

FaceTime-Telefonate am Apple TV

Sobald iOS 17 und tvOS 17 geladen werden können, werden sich FaceTime-Telefonate auch am Apple TV führen lassen. Die so genannte Integrationskamera, die schon jetzt die Nutzung der iPhone-Kamera am Mac möglich macht, wird dann auch von Apples Set-Top-Box unterstützt. Ein Thema, das Apple in der Entwickler-Session #10256 („Entdecke Integrationskamera für tvOS“) ausführlich besprochen hat.

Vorausgesetzt Anwender verfügen über ein iPhone XS, ein iPhone XR oder neuer sowie mindestens ein Apple TV 4K der zweiten Generation, kann das iPhone als FaceTime-Kamera am Fernseher eingesetzt werden.

Viele Magnet-Halterungen verfügbar

Anwender müssen sich lediglich darum kümmern, ihr iPhone in der nähe des TV-Bildschirms zu arretieren, um den Blickkontakt zum Gegenüber auch bei längeren Videotelefonaten nicht zu verlieren und die Partizipation aller Familienmitglieder zu ermöglichen.

Je nach TV-Rückseite bieten sich hier zahlreiche MagSafe-Halterungen an, die alles iPhones ab dem iPhone 12 entgegennehmen können und auf der Rückseite des Fernsehers meist mit einem selbstklebenden Haltepunkt befestigt werden. Eine Auswahl, sortiert von teuer nach günstig: