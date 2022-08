Apple gegen Epic: Fortsetzung ab 21. Oktober

Die in diesem Zusammenhang bislang abgehandelten Gerichtsverfahren waren mehr oder weniger ein Ping-Pong-Spiel mit Einsprüchen und Anschuldigungen von beiden Seiten. Die nun mit Start am 21. Oktober angesetzte finale Runde vor Gericht soll endgültig Klarheit darüber verschaffen, in wieweit Konzerne wie Apple und Google im Zusammenhang mit den von ihnen ausgegebenen Richtlinien ihre Marktmacht missbrauchen und ob damit verbunden auch die Maßnahmen Apples gegen Epic rechtens waren.

Nochmal kurz zum Auffrischen: Epic hat im vergangenen Sommer seinen App-Store-Erfolg Fortnite per Update mit der Möglichkeit ausgestattet , die im Spiel verwendete Währung nicht per In-App-Kauf über Apples App Store, sondern mit 20 Prozent Preisvorteil über die eigenen Server zu erwerben. Das war zumindest zu diesem Zeitpunkt ein klarer Verstoß gegen die App-Store-Richtlinien von Apple und hat letztendlich auch dazu geführt, dass Apple die App aus dem hauseigenen App Store ausgesperrt hat.

Der Streit zwischen Apple und Epic hatte im vergangenen Herbst Hochkonjunktur und scheint jetzt beinahe vergessen. Der Termin für die Fortsetzung steht jetzt allerdings fest, am 21. Oktober geht es vor Gericht in die nächste Runde.

