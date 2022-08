Apple macht Druck: iOS & Co. nur aus offiziellen Quellen

Apple geht gegen die inoffizielle Verteilung von Beta-Versionen der hauseigenen Betriebssysteme vor. Das Unternehmen hat offenbar Webseiten, die auf externe Download-Angebote verweisen dazu aufgefordert, diesen Dienst einzustellen.

Hi everyone, I just wanted to say that BetaProfiles will be shutting down soon, I just don't want to get into a legal battle with Apple. BetaProfiles social media will remain as a place to discuss beta updates. Thanks guys so much ❤️

— Beta Profiles (@BetaProfiles) August 10, 2022