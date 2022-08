Widget-Tipp: „Künstler des Tages“ von Google Art & Culture

Google hat seine App Google Arts & Culture um eine interessante Widget-Option erweitert. Ihr könnt euch damit einen „Künstler des Tages“ auf den Home-Bildschirm holen und auf diese Weise neue Künstler und Kunstwerke entdecken, oder einfach nur für ein wenig Abwechslung sorgen.

Das „Kultur-Widget“ von Google gibt es in drei verschiedenen Formaten. Wenn ihr genug Platz freischaufeln könnt ist die größte dieser Varianten natürlich in jedem Fall die Attraktivste. Für angenehme Abwechslung sorgt das Widget auch in einen rotierenden Stapel eingebaut.

Im Fokus steht dann täglich ein neuer Künstler, der an diesem Tag geboren wurde. Im Widget selbst werden dabei die Namen von Bild und Künstler sowie des ausstellenden Museums angezeigt. Per Fingertipp kann man von hier aus in die „Arts & Culture“-App springen, um dort mehr über den Künstler zu erfahren, weitere Bilder von diesem zu sehen, (teils) einen virtuellen Spaziergang durch das jeweilige Museum zu machen oder sich das Bild mittels Augmented Reality in die eigenen vier Wände zu holen.