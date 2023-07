Apple gegen Epic: Der Oberste Gerichtshof soll entscheiden

Apple konnte in der mittlerweile schon drei Jahre andauernden Auseinandersetzung mit Epic Games einen weiteren Aufschub erreichen. Ein Berufungsgericht hat entschieden, dass das im April ergangene Urteil für weitere 90 Tage ausgesetzt wird um Apple die Zeit zu geben, die Angelegenheit vor den Obersten Gerichtshof der USA zu tragen.

Sadly, Apple’s anti-steering rules – which both the District Court and the 9th Circuit Court found to be illegal – will remain in place, as the 9th Court Court stayed the injunction that puts an end to the practice. Justice delayed, again. https://t.co/I044RIMF9c

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 17, 2023