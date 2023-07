190.000 Dollar für ein originalverpacktes iPhone von 2007

Apple hatte das iPhone im Jahr 2007 zunächst in Ausführungen mit vier oder acht Gigabyte Speicher auf den Markt gebracht. Erst vom Jahr 2008 an war das iPhone standardmäßig mit acht Gigabyte Speicher ausgestattet und es war dann optional auch ein Modell mit für damalige Verhältnisse satten 16 Gigabyte Speicherplatz erhältlich.

