Apple führt zusätzliche Maßnahmen gegen „App-Fingerprinting“ ein

Apple will zukünftig stärker gegen das sogenannte „Fingerprinting“ mithilfe von Apps vorgehen. Entwickler, die auf Informationen zugreifen die hierfür verwendet werden können, müssen die Nutzung der damit verbundenen Schnittstellen künftig begründen.

„Fingerprinting“ wird von Werbefirmen und dergleichen schon seit geraumer Zeit als Ersatz für das klassische Tracking von Nutzern mit von Cookies eingesetzt. Auf Geräten und im Umgebungen, in denen die Verwendung von Cookies nicht möglich ist, wird anhand von Faktoren wie dem Gerätetyp, dem Betriebssystem, der Spracheinstellung oder auch der Größte des Browserfensters ein Profil erstellt, das die Identifikation einzelner Nutzer mit großer Wahrscheinlichkeit zulässt.

In seinen Regeln für Entwickler hat Apple die Vorgaben zum Schutz der persönlichen Daten nun um zusätzliche Auflagen erweitert, die all jene Schnittstellen betreffen, die Informationen zugreifen, mit deren Hilfe man potenziell einen einzelnen Nutzer oder auch ein Gerät nach dem Fingerprinting-Prinzip identifizieren kann. Apple verlangt in solch einem Fall von den Entwicklern, dass sie die Gründe für den Zugriff auf diese Information offenlegen und überprüfen, ob sie diese nicht sogar genau für diese von Apple nicht genehmigten Zwecke verwenden.

Neue Regelung greift ab Herbst

Die neue Regelung dürfte allerdings auch für Apple einiges mehr an Überprüfungsaufwand bedeutetn. So müssen die Entwickler den Zugriff auf diese Informationen valide begründen. Diese Begründung muss dann wiederum mit der beworbenen Funktionalität der App im Einklang stehen. Eine Nachverfolgung der Nutzer ist generell nicht zulässig.

Apple will im Herbst damit beginnen, die entsprechenden Erklärungen von allen Entwicklern einzufordern, die neue Apps in den App Store stellen. Vom Frühjahr 2024 an sollen dann alle Anwendungen, die auf entsprechende Datenschnittstellen zugreifen, zu einer solchen Erklärung verpflichtet sein. Für Endnutzer sollen diese Erläuterungen dann über die Datenschutzerklärungen der Entwickler ersichtlich sein.