„Hello Kitty Island Adventure“: Ein neuer Prestigetitel für Apple Arcade

Durch Kombination unserer Kernwerte Freundschaft, Liebenswürdigkeit und Inklusion mit dem inklusiven und familienfreundlichen Angebot von Apple Arcade wollen wir mit dem Start von Hello Kitty Island Adventure eine Community auf der ganzen Welt durch Freundschaft, Gaming und positive Verbindungen vereinen. -Craig Takiguchi, Chief Operating Officer von Sanrio, Inc.

Wer den heutigen Apple-Arcade-Neuzugang „ Hello Kitty Island Adventure “ eher mit einem Schulterzucken kommentiert hat, wird ähnlich wie wir überrascht darüber sein, dass Apple das neue Spiel zum Anlass für eine eigenständige Pressemitteilung genommen hat. Wie ungewöhnlich dergleichen ist, wird schon alleine dadurch klar, dass es knapp zwei Monate her ist, als Apple Arcade das letzte Mal Thema einer Pressemitteilung von Apple war – und damals war die Ankündigung von gleich 20 neuen Spielen das Thema.

