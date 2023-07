Nomad Sport Case für die AirPods Pro

Nomad bietet das Case in drei verschiedenen Farben zum Preis von 30 Dollar an. Wer tatsächlich nur eine Schutzfunktion für die Ladehülle der AirPods sucht, kommt schon für deutlich weniger Geld zum Zug. Achtet aber unbedingt darauf, dass sich die Passformen der verschiedenen AirPods-Modelle unterscheiden. Auf die Schnelle haben wir schon für 4 Euro eine einfache Silikonhülle für die AirPods 3 gefunden, bei den AirPods Pro muss man für ein passendes Case um die 10 Euro hinlegen.

Wenn man sich die Produktbilder bei Nomad so anschaut, dann scheint uns die zu den von dem Hersteller ebenfalls angebotenen iPhone-Hüllen und Apple-Watch-Armbändern passende Optik eines der besten Verkaufsargumente für das neue Sport Case für die AirPods Pro zu sein – auch wenn die Hülle die meiste Zeit ohnehin in der Tasche verschwindet.

Das Sport Case ist so gefertigt, dass man die LED-Ladeanzeige der AirPods auch dann sieht, wenn sie in der Zusatzhülle stecken. Passgenaue Aussparungen sorgen dem Hersteller zufolge dafür, dass sich das Case auch mit einem optionale Lanyard verwenden lässt und in die Ladehülle der AirPods integrierte Lautsprecher nicht beeinträchtigt wird.

