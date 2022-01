Apple Fitness+: Kostenlose 3-Monats-Tests enden ab nächster Woche

Kommende Woche ist es drei Monate her, seit Apple Fitness+ in Deutschland gestartet ist. Falls ihr euch bei der Einführung von Apples neuem Abo-Angebot am 3. November 2021 darüber gefreut habt, dass ihr Apple Fitness+ dank einer neuen Apple Watch volle drei Monate lang kostenlos testen könnt, müsst ihr euch jetzt langsam überlegen, ob ihr kostenpflichtig weiter machen wollt, oder das Gebotene als zu teuer empfindet.

Jahresabo oder Apple One teils die günstigere Option

Wer sein Probeabo für Apple Fitness+ nicht rechtzeitig kündigt, bezahlt nach dessen Ablauf automatisch 9,99 Euro pro Monat. Mit Blick auf diesen Betrag lohnt es sich zumindest, auch mal über den Abschluss einer Jahresmitgliedschaft nachzudenken oder sich die Abo-Pakete Apple One anzuschauen. Als Jahresabo gibt es Apple Fitness+ nämlich für pauschal 79,99 Euro, also gut 3 Euro weniger im Monat, und Apple One kann sich zumindest dann lohnen, wenn man ohnehin noch weitere Apple-Abonnements nutzt. Hier könnt ihr – sofern noch nicht geschehen – übrigens auch nochmal von einem kostenlosen Probezeitraum profitieren.

Ab wann es für euch kostenpflichtig wird, könnt ihr der Abo-Übersicht in den iOS-Einstellungen entnehmen. Klickt dort auf euren Namen und dann auf „Abonnements“. Anschließend seht ihr die derzeit aktiven Abos inklusive deren Laufzeit beziehungsweise dem Datum der kostenpflichtigen Verlängerung gelistet. Ihr habt hier gleichermaßen die Möglichkeit, auf ein Jahresabo umzustellen oder euer kostenloses Probeabo von Apple Fitness+ zu kündigen. Beachtet dabei aber, dass kostenlose Probeabos von Apple stets sofort beendet werden, nur bezahlte Abonnements laufen noch bis zum Ende des Abrechnungszeitraums weiter.

Mit neuer Apple Watch weiter 3 Monate kostenlos

Auch wenn Apple Fitness+ mittlerweile fast schon drei Monate lang hierzulande verfügbar ist und dementsprechend die ersten Probeabos auslaufen, die Sonderaktion in Verbindung mit dem Kauf einer Apple Watch lässt sich zumindest aktuell immer noch nutzen. Wer sich eine Apple Watch Series 3 oder neuer kauft, kann Apple Fitness+ auch weiterhin über drei Monate hinweg kostenlos testen. Im Detail könnt ihr die Angebotsbestimmungen hier als PDF nachlesen.