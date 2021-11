Apple Fitness+ ist zu teuer

Wenn ihr am 14. September oder später eine neue Apple Watch aktiviert habt, könnt ihr Apple Fitness+ derzeit noch drei Monate lang kostenlos testen. Weitere Infos findet ihr in diesem PDF .

Der Preis für das Monatsabo geht somit meiner Meinung nach erst dann okay, wenn Apple Fitness+ vollständig synchronisiert anbietet – und damit verbunden bitte auch die unnötige Nike-Werbung am Ende der Trainingsvideos entfernt.

Ohne Frage ist das im Rahmen von Fitness+ verfügbare Angebot an Workouts und Entspannungsübungen erfreulich umfangreich und die Apple-Watch-Integration bringt beim Trainieren vor dem Apple-TV-Fernseher einen veritablen Mehrwert. Hierbei muss man allerdings auch im Hinterkopf behalten, dass Apple diese Funktion nicht unbedingt aus Sorge um die Gesundheit seiner Kunden bereitstellt, sondern die sich enge Bindung an die Apple Watch vor allem auch als verkaufsfördernd für die Uhr erweisen soll.

In seiner aktuellen Form ist Apple Fitness+ in Deutschland selbst für Nutzer mit guten Englischkenntnissen weit davon entfernt, sein Potenzial auszuschöpfen. Aufgrund der teils undeutlich oder auch regional geprägten Aussprache der Trainer sind die Anweisungen oft nicht klar und einfach verständlich. Die von Apple angebotenen lokalisieren Untertitel stellen wenn überhaupt, dann nur bedingt eine Alternative dar. Oft erlaubt der Übungsablauf den Blick auf den Bildschirm schlicht nicht – es sei denn, man verrenkt sich entgegen dem Sinn und Zweck der Übungen unnatürlich den Hals. Dazu kommt, dass die Untertitel immer wieder durch überflüssige Anmerkungen wie „Trainer stöhnt“ oder dergleichen ablenken, anstatt die Anweisung möglichst knapp und prägnant zusammenzufassen.

Nach zwei Wochen mit Apple Fitness+ bleibt mir als vorläufiges Resümee, dass Apples Fitness-Abo mit einem Preis von 9,99 Euro im Monat hierzulande schlicht zu teuer ist. Dieser Monatsbetrag steht erst dann in Relation zum Angebot, wenn Apple bei der lokalen Anpassung ernstzunehmendes Engagement an den Tag legt.

