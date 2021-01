Textify: App wandelt Sprachnachrichten wieder in Text um

Wir gehören zu dem Schlag Nutzer, die sich noch nicht wirklich mit der Omnipräsenz im Spazieren eingesprochener Sprachnachrichten angefreundet haben und rollen beim Eingang neuer Audiodateien noch immer mit den Augen.

So gern wir unsere Freunde auch haben, wir bevorzugen kurze Textnachrichten. So sind die 3-Minuten-Monologe nicht nur unmöglich zu durchsuchen, die eingesprochenen Nachrichten besitzen häufig auch eine deutlich geringere Informationsdichte und machen das Zitieren einzelner Textabschnitte so gut wie unmöglich – außer natürlich man tippt das soeben gehörte noch mal ab.

Dass es auch anderen Nutzern so geht, zeigt die Existenz der Textify-Applikation, die aus frisch eingetroffenen Sprachnachrichten wieder lesbare Texte machen kann. Seit heute in Version 1.3 erhältlich, unterstützt der 3,99 Euro teure Download nun auch den Signal Messenger, hat einen Dunkelmodus integriert und besitzt die neue „Automatisch weiterlesen“-Funktion.

Umwandlung erfolgt auf dem Gerät

Die App von Dimitri Staufer hebt Termine, Links und Adressen gesondert hervor und kann sowohl mit regulären Sprachnachrichten als auch mit Videonachrichten umgehen. Nach Angaben des Entwicklers werden WhatsApp, Telegram, iMessage, Threema, Signal und LINE unterstützt. Aus diesen Messengers heraus können eingegangene Sprachnachrichten an Textify weitergereicht werden, wo diese dann in regulären Text umgewandelt werden, um sich so auch in Situationen konsumieren zu lassen, in denen sowohl das Abspielen der Nachrichten auf dem iPhone als auch über Kopfhörer im Ohr störend oder unpassend wäre.

Wir haben Textify noch nicht ausprobiert, finden aber die Idee interessant aus den Sprachnachrichten wieder Texte entstehen zu lassen. Was die Umwandlung angeht, haben wir bei Staufer nachgefragt und wollten wissen, ob diese ausschließlich „On Device“ stattfindet. Der Entwickler erklärt: „Die App greift auf die Spracherkennungs-API von Apple zurück. Je nach Nutzereinstellung wird die Umwandlung lokal (niedrigere Qualität) oder auf den Servern von Apple (höhere Qualität) durchgeführt.“