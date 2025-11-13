iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 783 Artikel

Teils deutliche Preisunterschiede

Apple erweitert Rückgaberegeln für Weihnachtseinkäufe
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Apple hat seine Rückgabefristen für die kommende Weihnachtssaison angepasst. Damit folgt das Unternehmen dem Vorgehen anderer großer Händler. Amazon hatte bereits Anfang November verlängerte Fristen angekündigt, deren Details wir auf ifun.de zusammengefasst haben.

Weihnachtsdeko Apple

Die nun geltenden Apple Regeln greifen für Produkte, die zwischen dem 12. November und dem 25. Dezember 2025 ausgeliefert werden. Diese Artikel können bis zum 8. Januar 2026 zurückgegeben werden. Für alle anderen Käufe gelten weiterhin vierzehn Tage.

Unterschiede beim Rückgabezeitraum

Apple unterscheidet klar zwischen saisonalen Sonderregeln und dem regulären Rückgaberecht. Die verlängerte Frist gilt ausschließlich für Bestellungen aus dem genannten Zeitraum und nur dann, wenn sie direkt im Apple Store Online gekauft wurden. Produkte, die über Ratenkauf finanziert wurden, sind von der erweiterten Frist ausgenommen. In allen anderen Fällen bleibt es bei vierzehn Kalendertagen ab Zustellung.

Apple Schenken

Die erweiterten Konditionen sollen vor allem frühen Geschenkekäufern mehr Planungssicherheit geben. Amazon verfolgt einen ähnlichen Ansatz und erlaubt im Weihnachtsgeschäft zum Teil Rückgaben bis Ende Januar. Apple setzt die Frist kürzer, bietet jedoch einheitliche Abläufe über sämtliche Produktkategorien.

Teils deutliche Preisunterschiede

Die verlängerte Rückgabemöglichkeit ist in diesem Jahr besonders relevant. Einige aktuelle Apple Geräte werden im freien Handel spürbar günstiger angeboten. Das aktuelle MacBook Air kostet bei Amazon rund zweihundert Euro weniger als im Apple Store. Für das iPhone Air gilt ein vergleichbarer Preisabstand, da Apple den offiziellen Verkaufspreis um etwa zweihundert Euro höher ansetzt.

Iphone Air

Zum Start des Weihnachtsgeschäfts hat Apple zudem seinen Online Store überarbeitet. Das Sortiment wird dort nun mit weihnachtlicher Dekoration präsentiert.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
13. Nov. 2025 um 10:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.783 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gibt es aktuell irgendwo Apple Aktionen für die Watch / iTunes Storekarten?

    In der letzten Zeit sehr Ruhig…..

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42783 Artikel in den vergangenen 6648 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven