Apple erweitert Rückgaberegeln für Weihnachtseinkäufe

Apple hat seine Rückgabefristen für die kommende Weihnachtssaison angepasst. Damit folgt das Unternehmen dem Vorgehen anderer großer Händler. Amazon hatte bereits Anfang November verlängerte Fristen angekündigt, deren Details wir auf ifun.de zusammengefasst haben.

Die nun geltenden Apple Regeln greifen für Produkte, die zwischen dem 12. November und dem 25. Dezember 2025 ausgeliefert werden. Diese Artikel können bis zum 8. Januar 2026 zurückgegeben werden. Für alle anderen Käufe gelten weiterhin vierzehn Tage.

Unterschiede beim Rückgabezeitraum

Apple unterscheidet klar zwischen saisonalen Sonderregeln und dem regulären Rückgaberecht. Die verlängerte Frist gilt ausschließlich für Bestellungen aus dem genannten Zeitraum und nur dann, wenn sie direkt im Apple Store Online gekauft wurden. Produkte, die über Ratenkauf finanziert wurden, sind von der erweiterten Frist ausgenommen. In allen anderen Fällen bleibt es bei vierzehn Kalendertagen ab Zustellung.

Die erweiterten Konditionen sollen vor allem frühen Geschenkekäufern mehr Planungssicherheit geben. Amazon verfolgt einen ähnlichen Ansatz und erlaubt im Weihnachtsgeschäft zum Teil Rückgaben bis Ende Januar. Apple setzt die Frist kürzer, bietet jedoch einheitliche Abläufe über sämtliche Produktkategorien.

Teils deutliche Preisunterschiede

Die verlängerte Rückgabemöglichkeit ist in diesem Jahr besonders relevant. Einige aktuelle Apple Geräte werden im freien Handel spürbar günstiger angeboten. Das aktuelle MacBook Air kostet bei Amazon rund zweihundert Euro weniger als im Apple Store. Für das iPhone Air gilt ein vergleichbarer Preisabstand, da Apple den offiziellen Verkaufspreis um etwa zweihundert Euro höher ansetzt.

Zum Start des Weihnachtsgeschäfts hat Apple zudem seinen Online Store überarbeitet. Das Sortiment wird dort nun mit weihnachtlicher Dekoration präsentiert.