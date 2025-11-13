NCSOFT bringt Mobil- und Desktop-Ausgabe
Horizon Steel Frontiers: Neuer Multiplayer im Horizon Universum
Mit der Ankündigung von Horizon Steel Frontiers hat NCSOFT heute die Gerüchte um ein Action MMO in Sonys Horizon Universum bestätigt. Im Gegensatz zu den Vorbildern Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West wurde der Multiplayerableger aber nicht für die Playstation, sondern für PC sowie iOS und Android angekündigt.
Multiplayer für Mobilgeräte
Steel Frontiers soll in enger Zusammenarbeit mit Guerrilla Games entstehen und ist als Survival orientiertes Abenteuer geplant. In dem Mehrspielertitel schlüpft ihr auch nicht in die Rolle von Protagonistin Aloy, sondern erstellt euren eigenen Helden, mit dem ihr die neue Region Deadlands bereist um euch auf die Jagd auf die mysteriösen Maschinenwesen zu begeben.
Inwiefern euch aus dem beiden Hauptspielen bekannte Charaktere in Steel Frontiers begegnen werden ist noch nicht bekannt. Ebenso hat sich NCSOFT noch nicht darüber geäußert was für eine Geschichte das groß angelegte Open World Rollenspiel erzählen wird.
Noch kein konkreter Termin
Das Gameplay des ersten Trailers erinnert aber zumindest stark an die ebenso beliebte Monster Hunter Serie und die Entwickler versprechen MMO typische Elemente wie ein Raid System und koordinierte Angriffe auf die teilweise gigantischen Maschinenwesen, welche die Spielwelt besiedeln.
Die Entwicklung eines dritten Teils der Serie soll der MMO Ableger hingegen nicht beeinflussen. Überdies arbeiten Sony und Guerrilla Games auch weiterhin an einem eigenen Mehrspielertitel im Horizon Universum. Was erklären könnte, wieso für Steel Frontiers bisher keine Playstation Version geplant zu sein scheint und NCSOFT sogar Mobile als Lead Plattform benennt.
Nicht für die PlayStation?! Na ganz prima…
Ach Du Scheisse. Für Mobilgeräte… Da muss ich ja direkt los Brudi…
Wenn die dieses echt geile IP mit einer Handy-App versauen drehe ich durch
Werd doch nicht gleich so emotional. Es wird parallel von Guerrilla ein dritter Teil und noch ein weiterer Mehrspielertitel mit der Playstation als Lead Plattform entwickelt. Und dafür ist es erstmal relativ egal, ob Frontiers ein kommerzieller Erfolg wird oder nicht. Oder hast du Angst, dass die Mobilumsetzung zu erfolgreich werden könnte? (An dieser Stelle möchte ich zu bedenken geben, dass Mobile im asiatischen Markt bedeutend größer ist als die Playstation.)