Horizon Steel Frontiers: Neuer Multiplayer im Horizon Universum

Mit der Ankündigung von Horizon Steel Frontiers hat NCSOFT heute die Gerüchte um ein Action MMO in Sonys Horizon Universum bestätigt. Im Gegensatz zu den Vorbildern Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West wurde der Multiplayerableger aber nicht für die Playstation, sondern für PC sowie iOS und Android angekündigt.

Multiplayer für Mobilgeräte

Steel Frontiers soll in enger Zusammenarbeit mit Guerrilla Games entstehen und ist als Survival orientiertes Abenteuer geplant. In dem Mehrspielertitel schlüpft ihr auch nicht in die Rolle von Protagonistin Aloy, sondern erstellt euren eigenen Helden, mit dem ihr die neue Region Deadlands bereist um euch auf die Jagd auf die mysteriösen Maschinenwesen zu begeben.

Inwiefern euch aus dem beiden Hauptspielen bekannte Charaktere in Steel Frontiers begegnen werden ist noch nicht bekannt. Ebenso hat sich NCSOFT noch nicht darüber geäußert was für eine Geschichte das groß angelegte Open World Rollenspiel erzählen wird.

Noch kein konkreter Termin

Das Gameplay des ersten Trailers erinnert aber zumindest stark an die ebenso beliebte Monster Hunter Serie und die Entwickler versprechen MMO typische Elemente wie ein Raid System und koordinierte Angriffe auf die teilweise gigantischen Maschinenwesen, welche die Spielwelt besiedeln.

Die Entwicklung eines dritten Teils der Serie soll der MMO Ableger hingegen nicht beeinflussen. Überdies arbeiten Sony und Guerrilla Games auch weiterhin an einem eigenen Mehrspielertitel im Horizon Universum. Was erklären könnte, wieso für Steel Frontiers bisher keine Playstation Version geplant zu sein scheint und NCSOFT sogar Mobile als Lead Plattform benennt.