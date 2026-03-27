iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 650 Artikel

Mehrere Wege zur Altersbestätigung

Apple erklärt Altersprüfung in iOS 26.4
Artikel auf Mastodon teilen.
36 Kommentare 36

Mit iOS 26.4 führt Apple in Großbritannien eine verpflichtende Altersbestätigung für bestimmte Funktionen ein. Begleitend dazu hat der iPhone-Hersteller einen neuen Support-Eintrag veröffentlicht, der beschreibt, wie Nutzer ihre Volljährigkeit nachweisen können und wann die Abfrage erscheint.

Age Apple

Die Maßnahme betrifft nicht alle Anwender weltweit, sondern wird zunächst in einzelnen Regionen umgesetzt. Apple verweist darauf, dass entsprechende Prüfungen in einigen Ländern gesetzlich gefordert sind. Nutzer können daher beim Erstellen eines Apple-Accounts oder bei bestimmten Aktionen innerhalb ihres Kontos zur Bestätigung ihres Alters aufgefordert werden.

Mehrere Wege zur Altersbestätigung

Laut Apple stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Nutzer können ihre Volljährigkeit über bereits im Account hinterlegte Daten bestätigen. Dazu zählen etwa bestehende Zahlungsinformationen. Alternativ lässt sich eine Kreditkarte hinzufügen, um das Alter zu verifizieren. Debitkarten werden dabei nicht akzeptiert.

Eine weitere Möglichkeit ist das Scannen eines Ausweisdokuments wie Personalausweis oder Führerschein. Apple gibt hierzu konkrete Hinweise. Das Dokument soll gut ausgeleuchtet und vor neutralem Hintergrund fotografiert werden. Wichtig ist eine klare und scharfe Aufnahme. Die übermittelten Daten werden laut Apple nicht dauerhaft gespeichert, sofern sie nicht ausdrücklich für andere Zwecke hinterlegt werden.

Alter Apple Bestaetigen

Einschränkungen für nicht bestätigte Accounts

Wird die Altersbestätigung nicht abgeschlossen, aktiviert Apple automatisch Schutzmechanismen. Dazu zählen unter anderem Filter für nicht jugendfreie Inhalte im Web sowie eine Unschärfe für entsprechende Medien in Nachrichten.

Für minderjährige Nutzer gelten zusätzliche Einschränkungen. In einigen Regionen müssen Accounts mit einer Familienfreigabe verknüpft sein, bei der eine volljährige Person die Verwaltung übernimmt. Bestimmte Funktionen bleiben dann gesperrt, bis das entsprechende Alter erreicht ist.

Die Einführung der Altersprüfung fällt mit iOS 26.4 zusammen, das neben neuen Funktionen auch Anpassungen im Umgang mit Nutzerkonten bringt. Bereits in Vorabversionen war die Funktion vereinzelt aufgetaucht, wurde zunächst jedoch als unbeabsichtigte Aktivierung eingeordnet. Mit dem aktuellen Support-Dokument stellt Apple nun klar, wie die Altersprüfung vorgesehen ist und in welchen Fällen sie greift.

Perspektivisch dürfte es sich bei der Ausweitung der Funktion auf den europäischen Kontinent nur noch um eine Frage der Zeit handeln.
27. März 2026 um 12:15 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    36 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • AntiheldDerSteine

    Ich werde mir dsnn mal ein Google Pixel zulegen und dort GraphenOS aufspielen!
    Der gläserne Bürger kommt immer näher!

    Antworten Melden

  • Viel Spaß beim Umzug. Ich habe es mit nem Pixel 10 pro XL versucht. Was soll ich sagen. Das Pixel ging nach einigen Tagen wieder zurück. War mir zu viel Arbeit.

    Antworten Melden

  • Wie immer – beim Sinnvollen müssen die Behörden Apple zwingen, sonst wird es nicht gemacht.

    Antworten Melden

    • Apple gibt seit langem die Möglichkeit, das iPhone für Kinder einzurichten.

      Wenn die Eltern nicht in der Lage sind… selber Schuld.
      Eine Altersprüfung gibt es auch bereits, indem du dein Geburtsdatum beim erstellen deiner AppleID einstellst. Ich bezweifle, dass da die Leute schummeln.

      Antworten Melden

      • Jein, dass so manche Eltern mit der Erziehung oder neutraler ausgedrückt, mit dem Betreuen Ihrer Kinder durch Kindheit und Jugend hindurch überfordert sind, ist keine neue Erkenntnis.
        Das war auch schon immer so. (Ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe!)
        Die Zahl der überforderten wird gefühlt größer und die negativen Folgen sowohl für den Nachwuchs selber, wie auch für die Gesellschaft gravierender.
        Insoweit sind verpflichtende Regelungen durch die Gesellschaft/den Staat erforderlich!
        Es hieß schon immer zu Recht: um ein Kind aufzuziehen bedarf es eines Dorfes!

      • Ja, Apple gibt diese Möglichkeit.
        Das ist aber unglaublich schlecht gemacht. Minderjährige können dann z.B. nicht mehr auf viele öffentliche WLANs zugreifen, wo man auf einer website (die gesperrt ist, und für die es zwar einen Dialog gibt, dass man eine Ausnahme anfragen kann, diese kann man aber nicht anklicken) den AGBs zustimmen müsste.
        Bildschirmzeit ist legendär schlecht gemacht (gab auch schon iPhone-Ticker beiträge dazu) und das aushebeln ist super einfach für jeden, der auf Google zugriff hat.

    • Wenn die ELTERN NICHT IN DER LAGE SIND, ist Apple schuld!!!! Sagenhaft dieses ohne Gehirn gemeckere.

      Antworten Melden

      • Apple gibt uns halt nicht die Werkzeuge in die Hand. Dass man Apple like natürlich nicht mit anderer Hardware zusammenarbeiten kann (und nicht nur die Switch, Xbox, oder einen PC, sondern sogar beim Apple TV) macht das ding halt nicht mehr als einen netten Versuch.

        Apple hätte sich wohl so rausreden können, wenn man es in dem letzten Jahrzehnt geschafft hätte, die grundlegendsten Bugs von diesem „Jugendschutz“ zu implementieren.

  • Ich frage mich, was mit Geräten, auf denen OS < 26.4 läuft, ist?

    Antworten Melden

  • Ich finde es aktuell ein bisschen doof dass ich bei meinen Kids nicht selber entscheiden darf ob die eine bezahlmethode nutzen dürfen…

    Antworten Melden

  • Nun die Altersverifikation Funktion ist in Android doch auch schon als Beta Version in den aktuellen Versionen enthalten…

    Antworten Melden

  • Wann kommt die Alters- und Identitätsprüfung an den Grenzen der Bananen Republik Deutschland?
    Anschließend können wir uns gerne über Klarnamen im WWW unterhalten.

    Antworten Melden

  • In Kalifornien kommt das ja auch. Da wird das Alter in Altersbereiche einsortiert. Und nur dieser Bereich muß an Apps oder Webseite übermittelt werden.
    Auch in Brasilien soll sowas kommen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ja wenn Eltern nicht mehr in der Lage sind entsprechend zu erziehen muss halt der Tech Riese her. Aber ich finde das schon sehr gut. Kann mich nicht erinnern,das damals in Videotheken in der Porno Abteilung Kinder rein kamen.

    Antworten Melden

  • Wenn denn so eine Pflicht mal käme. Muss ich auch als langjähriger Nutzer nachträglich nachweisen?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43650 Artikel in den vergangenen 6782 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven