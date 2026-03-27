Apple erklärt Altersprüfung in iOS 26.4

Mit iOS 26.4 führt Apple in Großbritannien eine verpflichtende Altersbestätigung für bestimmte Funktionen ein. Begleitend dazu hat der iPhone-Hersteller einen neuen Support-Eintrag veröffentlicht, der beschreibt, wie Nutzer ihre Volljährigkeit nachweisen können und wann die Abfrage erscheint.

Die Maßnahme betrifft nicht alle Anwender weltweit, sondern wird zunächst in einzelnen Regionen umgesetzt. Apple verweist darauf, dass entsprechende Prüfungen in einigen Ländern gesetzlich gefordert sind. Nutzer können daher beim Erstellen eines Apple-Accounts oder bei bestimmten Aktionen innerhalb ihres Kontos zur Bestätigung ihres Alters aufgefordert werden.

Mehrere Wege zur Altersbestätigung

Laut Apple stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Nutzer können ihre Volljährigkeit über bereits im Account hinterlegte Daten bestätigen. Dazu zählen etwa bestehende Zahlungsinformationen. Alternativ lässt sich eine Kreditkarte hinzufügen, um das Alter zu verifizieren. Debitkarten werden dabei nicht akzeptiert.

Eine weitere Möglichkeit ist das Scannen eines Ausweisdokuments wie Personalausweis oder Führerschein. Apple gibt hierzu konkrete Hinweise. Das Dokument soll gut ausgeleuchtet und vor neutralem Hintergrund fotografiert werden. Wichtig ist eine klare und scharfe Aufnahme. Die übermittelten Daten werden laut Apple nicht dauerhaft gespeichert, sofern sie nicht ausdrücklich für andere Zwecke hinterlegt werden.

Einschränkungen für nicht bestätigte Accounts

Wird die Altersbestätigung nicht abgeschlossen, aktiviert Apple automatisch Schutzmechanismen. Dazu zählen unter anderem Filter für nicht jugendfreie Inhalte im Web sowie eine Unschärfe für entsprechende Medien in Nachrichten.

Für minderjährige Nutzer gelten zusätzliche Einschränkungen. In einigen Regionen müssen Accounts mit einer Familienfreigabe verknüpft sein, bei der eine volljährige Person die Verwaltung übernimmt. Bestimmte Funktionen bleiben dann gesperrt, bis das entsprechende Alter erreicht ist.

Die Einführung der Altersprüfung fällt mit iOS 26.4 zusammen, das neben neuen Funktionen auch Anpassungen im Umgang mit Nutzerkonten bringt. Bereits in Vorabversionen war die Funktion vereinzelt aufgetaucht, wurde zunächst jedoch als unbeabsichtigte Aktivierung eingeordnet. Mit dem aktuellen Support-Dokument stellt Apple nun klar, wie die Altersprüfung vorgesehen ist und in welchen Fällen sie greift.

Perspektivisch dürfte es sich bei der Ausweitung der Funktion auf den europäischen Kontinent nur noch um eine Frage der Zeit handeln.