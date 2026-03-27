Mehrere Wege zur Altersbestätigung
Apple erklärt Altersprüfung in iOS 26.4
Mit iOS 26.4 führt Apple in Großbritannien eine verpflichtende Altersbestätigung für bestimmte Funktionen ein. Begleitend dazu hat der iPhone-Hersteller einen neuen Support-Eintrag veröffentlicht, der beschreibt, wie Nutzer ihre Volljährigkeit nachweisen können und wann die Abfrage erscheint.
Die Maßnahme betrifft nicht alle Anwender weltweit, sondern wird zunächst in einzelnen Regionen umgesetzt. Apple verweist darauf, dass entsprechende Prüfungen in einigen Ländern gesetzlich gefordert sind. Nutzer können daher beim Erstellen eines Apple-Accounts oder bei bestimmten Aktionen innerhalb ihres Kontos zur Bestätigung ihres Alters aufgefordert werden.
Mehrere Wege zur Altersbestätigung
Laut Apple stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Nutzer können ihre Volljährigkeit über bereits im Account hinterlegte Daten bestätigen. Dazu zählen etwa bestehende Zahlungsinformationen. Alternativ lässt sich eine Kreditkarte hinzufügen, um das Alter zu verifizieren. Debitkarten werden dabei nicht akzeptiert.
Eine weitere Möglichkeit ist das Scannen eines Ausweisdokuments wie Personalausweis oder Führerschein. Apple gibt hierzu konkrete Hinweise. Das Dokument soll gut ausgeleuchtet und vor neutralem Hintergrund fotografiert werden. Wichtig ist eine klare und scharfe Aufnahme. Die übermittelten Daten werden laut Apple nicht dauerhaft gespeichert, sofern sie nicht ausdrücklich für andere Zwecke hinterlegt werden.
Einschränkungen für nicht bestätigte Accounts
Wird die Altersbestätigung nicht abgeschlossen, aktiviert Apple automatisch Schutzmechanismen. Dazu zählen unter anderem Filter für nicht jugendfreie Inhalte im Web sowie eine Unschärfe für entsprechende Medien in Nachrichten.
Für minderjährige Nutzer gelten zusätzliche Einschränkungen. In einigen Regionen müssen Accounts mit einer Familienfreigabe verknüpft sein, bei der eine volljährige Person die Verwaltung übernimmt. Bestimmte Funktionen bleiben dann gesperrt, bis das entsprechende Alter erreicht ist.
Die Einführung der Altersprüfung fällt mit iOS 26.4 zusammen, das neben neuen Funktionen auch Anpassungen im Umgang mit Nutzerkonten bringt. Bereits in Vorabversionen war die Funktion vereinzelt aufgetaucht, wurde zunächst jedoch als unbeabsichtigte Aktivierung eingeordnet. Mit dem aktuellen Support-Dokument stellt Apple nun klar, wie die Altersprüfung vorgesehen ist und in welchen Fällen sie greift.
Perspektivisch dürfte es sich bei der Ausweitung der Funktion auf den europäischen Kontinent nur noch um eine Frage der Zeit handeln.
Ich werde mir dsnn mal ein Google Pixel zulegen und dort GraphenOS aufspielen!
Der gläserne Bürger kommt immer näher!
*facepalm* *rolleys*
Uiuiui. Da ist was im Busch.
Das Internet als rechtsfreier Raum gehört abgeschafft.
Das Internet ist keinesfalls ein rechtsfreier Raum. Je mehr reguliert wird, desto weniger wird das Internet. Weniger Freiheit. Immer öfter muß man sich registrieren, dadurch werden Profile erstellt und Freiheit eingeschränkt.
Am Besten du ziehst den Internet-Stecker bei dir und bleibst offline. Ich möchte unabhängig bleiben, unabhängige Systeme verwenden können. Freiheit haben. Aber ich fürchte, solange Leute wie du auf Beschränkungen setzen, desto mehr wird man einerseits gläsern, andererseits in eine Bahn gelenkt, die man nicht haben möchte. In einigen Jahrzehnten wird man nur noch zertifizierte Geräte für zertifizierte Dinge.
Dann mach das. Bitte dann aber auch hier nicht weiterlesen und kommentieren.
Ich würde mir das auch in D wünschen, dass die Kinderaccounts mit entsprechenden restiktionen ausgestattet werden. Das hat nichts mit „gläserner“ Bürger sondern mit Verdummung ganzer Generation durch Social Media und co. zu tun.
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Danke mr. cracky, Du hast zu 100% Recht.
Die Verdummung schreitet voran und entsprechend einfach gestrickte Menschen fallen auch entsprechend einfach formulierten politischen Versprechungen zum Opfer und wählen diese… Kein Millimeter nach rechts
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Damit musst Du in UK auch Dein Alter nachweisen…
Dann solltest du auf jeden Fall zuerst Bluetooth und WLan an deinem Handy ausschalten sowie die ganzen Apple Cloud Dienste abschalten.
Denn: Bei Apple sind sie nicht besser aufgehoben.
here we go…
Viel Spaß beim Umzug. Ich habe es mit nem Pixel 10 pro XL versucht. Was soll ich sagen. Das Pixel ging nach einigen Tagen wieder zurück. War mir zu viel Arbeit.
Ist doch besser, wenn einmal per Telefon die Altersautentifizierung durchgemacht werden muss, wie für jede App und jede Website einzeln.
Find ich auch
Wie immer – beim Sinnvollen müssen die Behörden Apple zwingen, sonst wird es nicht gemacht.
Apple gibt seit langem die Möglichkeit, das iPhone für Kinder einzurichten.
Wenn die Eltern nicht in der Lage sind… selber Schuld.
Eine Altersprüfung gibt es auch bereits, indem du dein Geburtsdatum beim erstellen deiner AppleID einstellst. Ich bezweifle, dass da die Leute schummeln.
Jein, dass so manche Eltern mit der Erziehung oder neutraler ausgedrückt, mit dem Betreuen Ihrer Kinder durch Kindheit und Jugend hindurch überfordert sind, ist keine neue Erkenntnis.
Das war auch schon immer so. (Ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe!)
Die Zahl der überforderten wird gefühlt größer und die negativen Folgen sowohl für den Nachwuchs selber, wie auch für die Gesellschaft gravierender.
Insoweit sind verpflichtende Regelungen durch die Gesellschaft/den Staat erforderlich!
Es hieß schon immer zu Recht: um ein Kind aufzuziehen bedarf es eines Dorfes!
Ja, Apple gibt diese Möglichkeit.
Das ist aber unglaublich schlecht gemacht. Minderjährige können dann z.B. nicht mehr auf viele öffentliche WLANs zugreifen, wo man auf einer website (die gesperrt ist, und für die es zwar einen Dialog gibt, dass man eine Ausnahme anfragen kann, diese kann man aber nicht anklicken) den AGBs zustimmen müsste.
Bildschirmzeit ist legendär schlecht gemacht (gab auch schon iPhone-Ticker beiträge dazu) und das aushebeln ist super einfach für jeden, der auf Google zugriff hat.
Wenn die ELTERN NICHT IN DER LAGE SIND, ist Apple schuld!!!! Sagenhaft dieses ohne Gehirn gemeckere.
Apple gibt uns halt nicht die Werkzeuge in die Hand. Dass man Apple like natürlich nicht mit anderer Hardware zusammenarbeiten kann (und nicht nur die Switch, Xbox, oder einen PC, sondern sogar beim Apple TV) macht das ding halt nicht mehr als einen netten Versuch.
Apple hätte sich wohl so rausreden können, wenn man es in dem letzten Jahrzehnt geschafft hätte, die grundlegendsten Bugs von diesem „Jugendschutz“ zu implementieren.
Ich frage mich, was mit Geräten, auf denen OS < 26.4 läuft, ist?
Werden deaktiviert!!! Brauchst ein Gerät mit 26.4 und neuer
Ich finde es aktuell ein bisschen doof dass ich bei meinen Kids nicht selber entscheiden darf ob die eine bezahlmethode nutzen dürfen…
Nun die Altersverifikation Funktion ist in Android doch auch schon als Beta Version in den aktuellen Versionen enthalten…
Wann kommt die Alters- und Identitätsprüfung an den Grenzen der Bananen Republik Deutschland?
Anschließend können wir uns gerne über Klarnamen im WWW unterhalten.
Ach Matz…. einfache Lösung: Verlagern deines Lebensmittelpunktes in eine Nicht-Bananrepublik…
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Kommen dann auch die Klarnamen in der Zeitung? Müssen Demonstranten dann Namenschilder tragen?
Zur Demokratie gehört es übrigens auch, dass ich anonym meine Meinung sagen darf. Bin überrascht, warum so viele ihre Freiheit freiwillig aufgeben wollen.
In Kalifornien kommt das ja auch. Da wird das Alter in Altersbereiche einsortiert. Und nur dieser Bereich muß an Apps oder Webseite übermittelt werden.
Auch in Brasilien soll sowas kommen.
Gute Videos zum Thema.
https://youtu.be/4EGOyxHhW_Q?is=G4YB9PejJKi5R3I9
https://youtu.be/R0-LP2Ad804?is=CiYih92eWndnXM3J
Klarnamenspflicht, Social-Media-Verbot oder Chatkontrolle sollte nicht unterstützt werden. Und das Internet ist kein rechtsfreier Raum. War es auch noch nie.
Ja wenn Eltern nicht mehr in der Lage sind entsprechend zu erziehen muss halt der Tech Riese her. Aber ich finde das schon sehr gut. Kann mich nicht erinnern,das damals in Videotheken in der Porno Abteilung Kinder rein kamen.
Mussten Erwachsene in der Pornoabteilung ihren Ausweis vorzeigen?
Wenn denn so eine Pflicht mal käme. Muss ich auch als langjähriger Nutzer nachträglich nachweisen?
Übrigens, seit iOS 26.4 kein deutsch mehr in Fitness+.
Wäre super wenn Apple das auch als API anbieten würde