ScanBox: Neue iPhone-App für gezielte Texterkennung im Kamerabild

Mit Live Text hat Apple bereits vor mehreren Jahren eine Funktion eingeführt, die Texte direkt aus Fotos und später auch aus pausierten Videos extrahieren kann. Wie schon im Zusammenhang mit iOS 16 beschrieben, analysiert das System dabei automatisch das gesamte Bild und hebt erkannte Textstellen hervor.

In der Praxis führt das jedoch nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen. Gerade bei komplexen Motiven oder dicht bedruckten Flächen werden Inhalte teils unvollständig erkannt oder falsch priorisiert.

Die neue iPhone-Applikation ScanBox setzt genau an diesem Punkt an und verfolgt einen anderen Ansatz. Statt das gesamte Kamerabild auszuwerten, lässt sich ein frei verschiebbarer Rahmen definieren. Nur der darin enthaltene Bereich wird erfasst und ausgewertet. Nutzer können so gezielt einzelne Textstellen auswählen, ohne störende Inhalte im Hintergrund berücksichtigen zu müssen.

Lokale Verarbeitung und reduzierte Bedienoberfläche

Technisch basiert die Anwendung auf Apples Vision-Framework, das auch bei Live Text zum Einsatz kommt. Die Texterkennung erfolgt vollständig auf dem Gerät. Laut Entwickler werden keine Bilder gespeichert und keine Daten übertragen. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich, ebenso entfällt eine Registrierung.

Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten. Nach dem Start wird die Kamera aktiviert und ein Rahmen eingeblendet, der sich anpassen lässt. Ein Fingertipp reicht aus, um den markierten Bereich auszulesen. Der erkannte Text steht anschließend sofort zur Verfügung und kann kopiert, geteilt oder für eine Suche verwendet werden.

Zusätzlich speichert ScanBox die erfassten Inhalte in einer lokalen Historie auf dem Gerät. Einzelne Einträge lassen sich bei Bedarf löschen oder gesammelt entfernen. Die Anwendung verzichtet auf Werbung, Tracking und externe Bibliotheken.

Mit einer Größe von rund 1,5 Megabyte fällt ScanBox vergleichsweise kompakt aus. Unterstützt werden iPhones ab iOS 15. Die Anwendung richtet sich vor allem an Nutzer, die gezielt einzelne Textbereiche erfassen möchten, etwa auf Produktverpackungen, Belegen oder handschriftlichen Notizen.

In diesem Zusammenhang sehenswert: die ebenfalls kostenfreie App Scan & Copy.