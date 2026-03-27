Magsafe-Akkus mit 5.000 und 10.000 mAh im Preisrutsch
Trägt nur 0,7 cm auf: Baseus reduziert PicoGo-Powerbanks stark
Kompakte Zusatzakkus mit Magnetfunktion gehören inzwischen zum Standard-Zubehör für aktuelle iPhone-Modelle. Apple selbst offeriert ein Modell für das iPhone Air an. Der Hersteller Baseus bietet seine aktuelle PicoGo-AM41-Serie derzeit deutlich günstiger an. Sowohl die Variante mit 10.000 mAh als auch das kleinere Modell mit 5.000 mAh sind im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion reduziert.
Die Geräte richten sich an Nutzer, die unterwegs kabellos laden möchten und dabei möglichst wenig Zusatzgewicht mitführen wollen. Beide Modelle setzen auf magnetische Rückseiten, die mit Apples MagSafe kompatibel sind, und kombinieren dies mit einer zusätzlichen, kabelgebundenen Schnellladefunktionen.
Zwei Varianten mit unterschiedlicher Kapazität
Die größere Ausführung mit 10.000 mAh kostet aktuell rund 34 Euro statt knapp 54 Euro. Laut Hersteller reicht die Kapazität aus, um ein aktuelles iPhone etwa ein- bis zweimal vollständig zu laden. Das Gehäuse ist mit rund 1,3 Zentimetern vergleichsweise flach und wiegt etwa 170 Gramm.
Das kleinere Modell mit 5.000 mAh ist für rund 22 Euro erhältlich. Es fällt mit 0,7 Zentimetern noch dünner aus und bringt etwa 107 Gramm auf die Waage. Diese Version eignet sich eher für kürzere Einsätze oder als Reserveakku für den Alltag, wenn keine vollständige Ladung benötigt wird.
Kabelloses Laden und USB-C als Kombination
Beide Powerbanks unterstützen magnetisches, kabelloses Laden. Das größere Modell nutzt den Qi2-Standard und erreicht dabei bis zu 15 Watt. Ergänzend steht ein USB-C-Anschluss zur Verfügung, der mit bis zu 27 Watt lädt. Die kleinere Variante bietet kabellos bis zu 7,5 Watt und per Kabel maximal 20 Watt, also immer noch ausreichend für Apples Schnelllademodus.
Zusätzlich sind Schutzmechanismen integriert, die Überladung und Überhitzung vermeiden sollen. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Ladestand. Die Bauweise kombiniert Aluminium auf der Vorderseite mit einer beschichteten Rückseite, die für besseren Halt sorgen soll.
Schade das die kleine Version kein QI2 kann.
0,7 cm… das ist ja dann bald auf dem Niveau des Kamerabuckels ;)
Mich würde dabei auch einmal interessieren wieviel von den 5000/10000 mAH durch das drahtlose alleine einfach so verbraten werden, also nur in Wärme umgewandelt werden.
Da dürfte doch ein Laden per Kabel wesentlich effizienter sein, oder?
Ist es ja auch. Das ersetzt ja nicht das normale Laden !
ca. die hälfte wird verheizt.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich als „Alt-iPhone Nutzer“ oute…leider kann ich keine Maße (BxH) finden. Würde die PB auch noch an ein 13 Mini passen, ohne am Rand überzustehen?
Ich habe ein 13 Mini, dass ich mit Apple Leder Mag-Safe Cover verwende und benutze den kleinern der Akkus. Bei Verwendung der MagSafe-Hülle schliesst der kleiner Akku beim 13 Mini dann seitlich genau ab, an der Unterseite steht er ca. 1 MM über, was praktisch nicht wirklich stört (stichwort Hosentasche oder so… ). Allerdings dran denken, dass der Akku beim Laden durchaus merklich warm wird (nicht heiss, keine Verbrennungsgefahr, aber man merkt es – wieder Stichwort Hosentasche schon).
Endlich mal ein MagSafe-Akku, der wenig aufträgt! 7mm sind schon eine Ansage!
Blöde Frage: Funktionieren das MagSafe-Laden das auch mit einem Case Wahrscheinlich nicht, oder?
Das sollte ohne Probleme gehen. Nutze ich so auch.
Lassen sich diese Geräte eigentlich wiederum auch per Qi Ladegerät laden? Oder das nur per Kabel?
Nur per Kabel.
Wie ist das Ladeverhalten? Drosseln sie wie fast alle nach 10 min auf 5 Watt oder weniger?
Die Große schafft 1 bis 2 und die kleine 0 bis 1 ein Mal???