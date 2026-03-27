iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 646 Artikel

Magsafe-Akkus mit 5.000 und 10.000 mAh im Preisrutsch

Trägt nur 0,7 cm auf: Baseus reduziert PicoGo-Powerbanks stark
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

Kompakte Zusatzakkus mit Magnetfunktion gehören inzwischen zum Standard-Zubehör für aktuelle iPhone-Modelle. Apple selbst offeriert ein Modell für das iPhone Air an. Der Hersteller Baseus bietet seine aktuelle PicoGo-AM41-Serie derzeit deutlich günstiger an. Sowohl die Variante mit 10.000 mAh als auch das kleinere Modell mit 5.000 mAh sind im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion reduziert.

Baseus Akku Slim

Die Geräte richten sich an Nutzer, die unterwegs kabellos laden möchten und dabei möglichst wenig Zusatzgewicht mitführen wollen. Beide Modelle setzen auf magnetische Rückseiten, die mit Apples MagSafe kompatibel sind, und kombinieren dies mit einer zusätzlichen, kabelgebundenen Schnellladefunktionen.

Zwei Varianten mit unterschiedlicher Kapazität

Die größere Ausführung mit 10.000 mAh kostet aktuell rund 34 Euro statt knapp 54 Euro. Laut Hersteller reicht die Kapazität aus, um ein aktuelles iPhone etwa ein- bis zweimal vollständig zu laden. Das Gehäuse ist mit rund 1,3 Zentimetern vergleichsweise flach und wiegt etwa 170 Gramm.

Das kleinere Modell mit 5.000 mAh ist für rund 22 Euro erhältlich. Es fällt mit 0,7 Zentimetern noch dünner aus und bringt etwa 107 Gramm auf die Waage. Diese Version eignet sich eher für kürzere Einsätze oder als Reserveakku für den Alltag, wenn keine vollständige Ladung benötigt wird.

Produkthinweis
Baseus Picogo AM41 Power Bank, Ultra Slim 5000mAh Magsafe Powerbank, PD 20W Schnellladung, Portabel, Wireless... 21,99 EUR 35,99 EUR

Kabelloses Laden und USB-C als Kombination

Beide Powerbanks unterstützen magnetisches, kabelloses Laden. Das größere Modell nutzt den Qi2-Standard und erreicht dabei bis zu 15 Watt. Ergänzend steht ein USB-C-Anschluss zur Verfügung, der mit bis zu 27 Watt lädt. Die kleinere Variante bietet kabellos bis zu 7,5 Watt und per Kabel maximal 20 Watt, also immer noch ausreichend für Apples Schnelllademodus.

Zusätzlich sind Schutzmechanismen integriert, die Überladung und Überhitzung vermeiden sollen. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Ladestand. Die Bauweise kombiniert Aluminium auf der Vorderseite mit einer beschichteten Rückseite, die für besseren Halt sorgen soll.

Produkthinweis
Baseus Picogo AM41 Power Bank, Ultra Slim 10000mAh Qi2 Magsafe Powerbank 15W Wireless, PD 27W Schnellladung, Magnetische... 34,11 EUR 53,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
27. März 2026 um 09:57 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 43.646 weitere hätten wir noch.
    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • 0,7 cm… das ist ja dann bald auf dem Niveau des Kamerabuckels ;)

    Antworten Melden

  • Mich würde dabei auch einmal interessieren wieviel von den 5000/10000 mAH durch das drahtlose alleine einfach so verbraten werden, also nur in Wärme umgewandelt werden.
    Da dürfte doch ein Laden per Kabel wesentlich effizienter sein, oder?

    Antworten Melden

  • Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich als „Alt-iPhone Nutzer“ oute…leider kann ich keine Maße (BxH) finden. Würde die PB auch noch an ein 13 Mini passen, ohne am Rand überzustehen?

    Antworten Melden

    • Ich habe ein 13 Mini, dass ich mit Apple Leder Mag-Safe Cover verwende und benutze den kleinern der Akkus. Bei Verwendung der MagSafe-Hülle schliesst der kleiner Akku beim 13 Mini dann seitlich genau ab, an der Unterseite steht er ca. 1 MM über, was praktisch nicht wirklich stört (stichwort Hosentasche oder so… ). Allerdings dran denken, dass der Akku beim Laden durchaus merklich warm wird (nicht heiss, keine Verbrennungsgefahr, aber man merkt es – wieder Stichwort Hosentasche schon).

      Antworten Melden

  • Endlich mal ein MagSafe-Akku, der wenig aufträgt! 7mm sind schon eine Ansage!

    Blöde Frage: Funktionieren das MagSafe-Laden das auch mit einem Case Wahrscheinlich nicht, oder?

    Antworten Melden

  • Lassen sich diese Geräte eigentlich wiederum auch per Qi Ladegerät laden? Oder das nur per Kabel?

    Antworten Melden

  • Wie ist das Ladeverhalten? Drosseln sie wie fast alle nach 10 min auf 5 Watt oder weniger?

    Antworten Melden

  • Die Große schafft 1 bis 2 und die kleine 0 bis 1 ein Mal???

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43646 Artikel in den vergangenen 6782 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven