Trägt nur 0,7 cm auf: Baseus reduziert PicoGo-Powerbanks stark

Kompakte Zusatzakkus mit Magnetfunktion gehören inzwischen zum Standard-Zubehör für aktuelle iPhone-Modelle. Apple selbst offeriert ein Modell für das iPhone Air an. Der Hersteller Baseus bietet seine aktuelle PicoGo-AM41-Serie derzeit deutlich günstiger an. Sowohl die Variante mit 10.000 mAh als auch das kleinere Modell mit 5.000 mAh sind im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion reduziert.

Die Geräte richten sich an Nutzer, die unterwegs kabellos laden möchten und dabei möglichst wenig Zusatzgewicht mitführen wollen. Beide Modelle setzen auf magnetische Rückseiten, die mit Apples MagSafe kompatibel sind, und kombinieren dies mit einer zusätzlichen, kabelgebundenen Schnellladefunktionen.

Zwei Varianten mit unterschiedlicher Kapazität

Die größere Ausführung mit 10.000 mAh kostet aktuell rund 34 Euro statt knapp 54 Euro. Laut Hersteller reicht die Kapazität aus, um ein aktuelles iPhone etwa ein- bis zweimal vollständig zu laden. Das Gehäuse ist mit rund 1,3 Zentimetern vergleichsweise flach und wiegt etwa 170 Gramm.

Das kleinere Modell mit 5.000 mAh ist für rund 22 Euro erhältlich. Es fällt mit 0,7 Zentimetern noch dünner aus und bringt etwa 107 Gramm auf die Waage. Diese Version eignet sich eher für kürzere Einsätze oder als Reserveakku für den Alltag, wenn keine vollständige Ladung benötigt wird.

Kabelloses Laden und USB-C als Kombination

Beide Powerbanks unterstützen magnetisches, kabelloses Laden. Das größere Modell nutzt den Qi2-Standard und erreicht dabei bis zu 15 Watt. Ergänzend steht ein USB-C-Anschluss zur Verfügung, der mit bis zu 27 Watt lädt. Die kleinere Variante bietet kabellos bis zu 7,5 Watt und per Kabel maximal 20 Watt, also immer noch ausreichend für Apples Schnelllademodus.

Zusätzlich sind Schutzmechanismen integriert, die Überladung und Überhitzung vermeiden sollen. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Ladestand. Die Bauweise kombiniert Aluminium auf der Vorderseite mit einer beschichteten Rückseite, die für besseren Halt sorgen soll.