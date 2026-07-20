Apple erhöht erste iPhone-, AirPods- und Apple-Watch-Preise

Apples Preiserhöhungen ziehen weitere Kreise. Nachdem der Konzern zunächst Macs, iPads und Apple Home-Produkte verteuert und später auch die Zusatzversicherung AppleCare+ sowie des Musik-Stremaing-Dienst Apple Music Märkten teurer gemacht hat, trifft es nun erstmals auch iPhone, Apple Watch und AirPods. Den Anfang macht Japan.

Dort hat Apple die Preise zahlreicher Geräte angehoben und liefert damit einen möglichen Vorgeschmack auf weitere Märkte. Bislang war erwartet worden, dass iPhone und Apple Watch zumindest bis zur Vorstellung der nächsten Gerätegeneration preislich unverändert bleiben.

Kein aktuelles iPhone mehr unter 100.000 Yen

Besonders sichtbar wird die Anpassung beim iPhone 17e. Das günstigste aktuelle iPhone war in Japan bislang noch für weniger als 100.000 Yen erhältlich. Mit der Preiserhöhung fällt nun auch dieses Modell über die psychologisch wichtige Grenze. Beim iPhone 17 und den Pro-Modellen steigen die Einstiegspreise um acht bis gut zehn Prozent. Am stärksten fällt der prozentuale Aufschlag beim iPhone Air aus. Auch die weiterhin angebotenen Modelle der iPhone-16-Reihe wurden teurer.

iPhone 17 Pro Max: 1.158 Euro statt etwa 1.050 Euro. Aufpreis rund 108 Euro (+10,3 %).

1.158 Euro statt etwa 1.050 Euro. Aufpreis rund 108 Euro (+10,3 %). iPhone 17 Pro: 1.050 Euro statt etwa 969 Euro. Aufpreis rund 81 Euro (+8,3 %).

1.050 Euro statt etwa 969 Euro. Aufpreis rund 81 Euro (+8,3 %). iPhone Air: 958 Euro statt etwa 861 Euro. Aufpreis rund 97 Euro (+11,3 %).

958 Euro statt etwa 861 Euro. Aufpreis rund 97 Euro (+11,3 %). iPhone 17: 770 Euro statt etwa 700 Euro. Aufpreis rund 70 Euro (+10,0 %).

770 Euro statt etwa 700 Euro. Aufpreis rund 70 Euro (+10,0 %). iPhone 17e: 581 Euro statt etwa 538 Euro. Aufpreis rund 43 Euro (+8,0 %).

581 Euro statt etwa 538 Euro. Aufpreis rund 43 Euro (+8,0 %). iPhone 16: 673 Euro statt etwa 619 Euro. Aufpreis rund 54 Euro (+8,7 %).

Auch Watch, AirPods und Zubehör werden teurer

Bei der Apple Watch bewegen sich die Preissteigerungen ebenfalls meist um zehn Prozent. Betroffen sind die Series 11, die Apple Watch SE 3 und die Apple Watch Ultra 3. Nur bei den Hermès-Modellen fallen die prozentualen Aufschläge mit knapp vier Prozent niedriger aus.

Auch bei den AirPods setzt Apple die Preissteigerungen fort. Die AirPods 4 werden um rund neun Prozent teurer, die Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung sowie die AirPods Pro 3 verteuern sich um etwa zehn beziehungsweise acht Prozent. Lediglich die AirPods Max 2 bleiben unverändert im Preis. Zusätzlich hat Apple offenbar zahlreiche Zubehörprodukte angepasst. Dazu zählen iPhone-Hüllen, MagSafe-Ladegeräte, der Apple Pencil, das Magic Keyboard für das iPad und die zweite AirTag-Generation. Die Preisaufschläge liegen dort ebenfalls häufig bei rund zehn Prozent.

Die Entwicklung passt zu Apples jüngsten Preisanpassungen in anderen Bereichen. In Deutschland wurden zuletzt bereits AppleCare+ für zahlreiche Geräte sowie die Abonnements von Apple Music teurer. Ob Apple die jetzt in Japan umgesetzten Preissteigerungen für iPhone und Apple Watch auch auf weitere Märkte überträgt, bleibt abzuwarten. Hierzulande dürfte das Thema spätestens mit der Vorstellung der nächsten iPhone-Generation wieder an Bedeutung gewinnen.