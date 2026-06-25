Aktuell noch Bestpreise für Watch und iPhone Air
Apple dreht an der Preisschraube – Folgen iPhone und Watch im Herbst?
Apple hat heute die Preise für Macs, iPads und Home-Produkte zum Teil deutlich erhöht, das iPhone und die Apple Watch allerdings außen vor gelassen. Es ist allerdings kaum davon auszugehen, dass dies dauerhaft so bleibt. Möglicherweise will Apple die Preiserhöhungen zeitlich staffeln und mit Anpassungen bei iPhone und Apple Watch bis zur Vorstellung der neuen Modelle warten.
Besonders kritisch darf man die Preiserhöhungen bei Produkten betrachten, die Apple seit Jahren nicht mehr aktualisiert hat. Das Apple TV 4K ist bald vier Jahre alt, der HomePod mini wird seit fast sechs Jahren nahezu unverändert verkauft. Insbesondere bei den TV-Boxen ist anzunehmen, dass Apple diese in ausreichender Stückzahl auf Lager hat. Ein neues Modell wird noch in diesem Jahr erwartet und eigentlich sollten die Preissteigerungen bei Speicher und sonstigen Komponenten erst dann zum Tragen kommen.
Apple-Vertriebspartner ziehen noch nicht nach
Während Apple die betroffenen Artikel ab heute nur noch zu den neuen, teureren Preisen anbietet, lassen sich die Handelspartner des Mac- und iPhone-Herstellers Zeit. Bei Händlern wie Amazon oder MediaMarkt kann man die meisten der heute im Preis gestiegenen Produkte noch zu den alten Konditionen kaufen, und dies zumindest teilweise auch mit dem zuvor dort schon erhältlichen Rabatt. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass das MacBook Neo aufgrund der Umstellung bei Amazon aktuell 200 Euro günstiger ist als bei Apple.
Apple-Watch-Angebote werden attraktiver
Wenn wir spekulieren, dass im September auch die Apple Watch teurer wird, erscheinen auch die aktuellen Apple-Watch-Angebote bei den Prime Days in einem neuen Licht. Je nach Modell beträgt die Ersparnis gegenüber dem aktuellen Apple-Preis mehr als 100 Euro.
Die Apple Watch SE3 wird im Rahmen der Aktion bereits ab 239 Euro angeboten. Die Apple Watch Series 11 gibt es zu Preisen ab 339 Euro und bei der Apple Watch Ultra 3 ist man momentan ab 798 Euro dabei.
Auch das iPhone Air gibt es gerade so günstig wie noch nie. Vor einem Dreivierteljahr für 1.199 Euro an den Start gegangen, geht das Geräte heute bei Amazon für 827 Euro über den Tisch.
Schierer Wahnsinn sage ich da. Die Preise waren vorher schon unverschämt, aber jetzt??
Letzte Woche noch das iPhone 17 als Upgrade zum 13 Mini gekauft für 750CHF und eine AW 11 Sport 42mm für 295CHF. So sollten die steigenden Preise hoffentlich erstmal kein Thema für mich sein :)
iPhone und Macs sind die eine Sache aber für HomePods und Apple TV finde ich es eine Frechheit die Preise so zu erhöhend. Bei einem neuen Apple TV Model hätte ich mir es noch schön reden können aber ich bezweifle stark das die aktuellen Modelle selbst bei einer Mischkalkulation begründet so teuer werden mussten.
Wenn ich dieses Bild von Tim Cook schon sehe. Diese offenen Arme sehen immer nach mehr aus.
Und jetzt schnell noch das alte Zeug verkaufen und nächstes Jahr wird Nix mehr unterstützt. Nein Danke Tim
Ich kann nur immer wieder sagen Apple hat schon Jahrelang für mehr Speicher unverschämte Preise gegenüber anderen Herstellern und allgemein auch Speicherherstellern verlangt. Es ist ne Frechheit jetzt schön dicke die Preise mit anzuziehen.
So wie der Trend bei Apple momentan aussieht sind meine Apple Geräte Auslaufmodelle und es kommt definitiv kein neues Update mehr in mein Haus
Preise des Altbestands erhöhen, damit die (höheren) Preise der neuen Modelle relativ weniger hoch aussehen
Ich finde es schon frech, dass Apple auch die Preise für die refurbished Geräte angehoben hat.
Ich wollte mir demnächst ein neues MBP Pro M4 Pro kaufen. Jetzt ist es preislich nicht mehr ganz so attraktiv.