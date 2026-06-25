Apple hat heute die Preise für Macs, iPads und Home-Produkte zum Teil deutlich erhöht, das iPhone und die Apple Watch allerdings außen vor gelassen. Es ist allerdings kaum davon auszugehen, dass dies dauerhaft so bleibt. Möglicherweise will Apple die Preiserhöhungen zeitlich staffeln und mit Anpassungen bei iPhone und Apple Watch bis zur Vorstellung der neuen Modelle warten.

Besonders kritisch darf man die Preiserhöhungen bei Produkten betrachten, die Apple seit Jahren nicht mehr aktualisiert hat. Das Apple TV 4K ist bald vier Jahre alt, der HomePod mini wird seit fast sechs Jahren nahezu unverändert verkauft. Insbesondere bei den TV-Boxen ist anzunehmen, dass Apple diese in ausreichender Stückzahl auf Lager hat. Ein neues Modell wird noch in diesem Jahr erwartet und eigentlich sollten die Preissteigerungen bei Speicher und sonstigen Komponenten erst dann zum Tragen kommen.

Apple-Vertriebspartner ziehen noch nicht nach

Während Apple die betroffenen Artikel ab heute nur noch zu den neuen, teureren Preisen anbietet, lassen sich die Handelspartner des Mac- und iPhone-Herstellers Zeit. Bei Händlern wie Amazon oder MediaMarkt kann man die meisten der heute im Preis gestiegenen Produkte noch zu den alten Konditionen kaufen, und dies zumindest teilweise auch mit dem zuvor dort schon erhältlichen Rabatt. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass das MacBook Neo aufgrund der Umstellung bei Amazon aktuell 200 Euro günstiger ist als bei Apple.

Apple-Watch-Angebote werden attraktiver

Wenn wir spekulieren, dass im September auch die Apple Watch teurer wird, erscheinen auch die aktuellen Apple-Watch-Angebote bei den Prime Days in einem neuen Licht. Je nach Modell beträgt die Ersparnis gegenüber dem aktuellen Apple-Preis mehr als 100 Euro.

Die Apple Watch SE3 wird im Rahmen der Aktion bereits ab 239 Euro angeboten. Die Apple Watch Series 11 gibt es zu Preisen ab 339 Euro und bei der Apple Watch Ultra 3 ist man momentan ab 798 Euro dabei.

Auch das iPhone Air gibt es gerade so günstig wie noch nie. Vor einem Dreivierteljahr für 1.199 Euro an den Start gegangen, geht das Geräte heute bei Amazon für 827 Euro über den Tisch.