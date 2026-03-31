Ab 2027 mit kontaktloser Bezahloption
Wero baut aus: Abo- und NFC-Zahlungen in Vorbereitung
Der europäische Bezahldienst Wero gewinnt weiter an Reichweite und Funktionen. Nachdem zuletzt auch die Commerzbank ihren Einstieg angekündigt hat, treiben die Betreiber der European Payments Initiative den Ausbau nun vor allem im Handel und bei neuen Einsatzszenarien voran.
Parallel wächst das Partnernetzwerk aus Banken, Zahlungsdienstleistern und Händlern.
Onlinehandel und Händleranbindung
Wero ist ursprünglich mit einfachen Geldtransfers zwischen Privatpersonen gestartet. Inzwischen verschiebt sich der Schwerpunkt zunehmend in Richtung Onlinehandel. In Belgien können Nutzer bereits bei ersten großen Händlern direkt mit Wero bezahlen. Dazu zählen unter anderem Handelsketten und Ticketanbieter, weitere Integrationen sind angekündigt.
Technisch basiert der Dienst weiterhin auf Echtzeitüberweisungen zwischen Girokonten. Nutzer benötigen weder Kreditkarte noch separates Guthaben. Zahlungen werden direkt aus der Banking-App heraus ausgelöst und in Sekunden bestätigt. Für Händler entfällt damit ein Teil der klassischen Zahlungsabwicklung über externe Anbieter.
- Bezahldienst Wero bei der DKB: Das sagt die Bank
Mit dem Einstieg von Zahlungsdienstleistern wie Worldpay, das inzwischen zu Global Payments gehört, soll Wero künftig auch breiter im internationalen Onlinehandel verfügbar werden. Händler können den Dienst als zusätzliche Bezahloption integrieren, ohne eigene Infrastruktur anpassen zu müssen.
Abo- und NFC-Zahlungen in Vorbereitung
Neben dem Onlinehandel arbeitet die Initiative an weiteren Einsatzbereichen. Noch im Laufe des Jahres sollen wiederkehrende Zahlungen und Abonnements unterstützt werden. Damit könnte Wero künftig auch für Dienste wie Streaming-Angebote genutzt werden.
Im stationären Handel ist ein schrittweiser Ausbau vorgesehen. Zunächst sollen Zahlungen über QR-Codes möglich werden, etwa in Restaurants oder Cafés. Für das Jahr 2027 ist zusätzlich die Einführung kontaktloser Zahlungen per NFC geplant.
Auch auf App-Ebene wächst das Angebot. Mit Nickel hat ein weiterer Finanzdienstleister die Integration von Wero angekündigt. Kunden sollen den Dienst direkt in ihrer Banking-Anwendung nutzen können, ähnlich wie bei den anderen, bereits teilnehmenden Banken in Deutschland.
Nach Angaben der Initiative liegt die Nutzerzahl inzwischen bei über 50 Millionen in Europa, davon rund sieben Millionen in Deutschland. Während Banken ihre Unterstützung zuletzt deutlich ausgeweitet haben, entwickelt sich die Nutzung auf Kundenseite derzeit noch eher verhalten.
Entwickler: European Payments Initiative
Laden
Commerzbank ( COMDIRECT ) gib Gas!!!
Endlich! Los gehts!!!
Sehr gut. Weiter so!
Es wird. Anfangs war ich skeptisch, aber inzwischen gefällt mir der Gedanke, dass wir in der EU etwas Eigenes auf die Beine stellen. Wenn das technisch einwandfrei funktioniert, würde ich sogar fast dazu tendieren, dass die EU es für Anbieter und Tech-Unternehmen verpflichtend machen sollte.
Freue mich, dass es aufgebaut wird. Ich denke es hat Potential, im Februar 2026 waren es 50 Mio Nutzer laut EPI.
Das steht im Artikel, davon sieben Millionen in Deutschland. Hast du eigentlich den Artikel gelesen oder nur die Überschrift?
Wenn die Sparkasse endlich aufhört das in ihre App zu integrieren, bin ich dabei !
Was spricht dagegen? Wieso sollst du eine weitere App benutzen? Sei doch froh, dann hast du nur eine App.
Ich benutze es immer mehr, um Geld zu anderen Leuten zu schicken. Die Banken müssen noch mehr für die Verbreitung tun, aber momentan sieht es ja ganz gut aus.
Ich nutze es auch immer wieder und versuche, auch erfolgreich, andere von der Nutzung zu überzeugen. Gute Entwicklung!
„Wann DKB?“