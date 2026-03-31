Testphase für ausgewählten Nutzerkreis
MeinElster+: Anmeldung für Steuererklärung per iPhone gestartet
Mit der neu veröffentlichten Version 65.0.0 der iPhone-App MeinElster+ macht die Digitalisierung des Steuersystems einen (zunächst kleinen) Schritt nach vorn. Mit dem Update steht nun der Anmeldeservice für die Funktion okELSTER zur Verfügung. Die Finanzämter versprechen, dass sich auf diesem Weg die Steuererklärung 2025 mit einem Klick erledigen lässt. Wir haben bereits über die Pläne berichtet.
Allerdings sind dabei einige grundlegende Einschränkungen zu beachten. So handelt es sich hierbei zunächst um einen Testlauf mit eingeschränktem Benutzerkreis. Ein bestehendes ELSTER-Konto sowie die Installation der App auf dem mobilen Endgerät sind dabei nur die Grundvoraussetzung. Zudem richtet sich das Angebot ausschließlich an ledige und kinderlose Arbeitnehmer sowie an Personen mit Alterseinkünften und es dürfen keine weiteren Einnahmequellen beispielsweise durch Vermietung oder selbstständige Tätigkeiten vorliegen.
Vorbereitete Daten sollen Aufwand reduzieren
Teilnehmer des Programms erhalten als zentrale Funktion eine vorausgefüllte Steuererklärung in der App, in der die Finanzämter bereits vorhandene Daten, etwa zu Einkommen oder Versicherungsbeiträgen, hinterlegt haben. Im nächsten Schritt muss man diese Angaben überprüfen und bei Bedarf anpassen. Abschließend wird eine Vorschau auf den voraussichtlichen Steuerbescheid bereitgestellt und man kann die Erklärung einreichen.
Der offizielle Startschuss ist für den 1. Juli vorgesehen. Angemeldete Personen sollen dann ihre vorbereitete Steuererklärung erhalten und das neue Verfahren nutzen können.
Schrittweise Erweiterung vorgesehen
Die Finanzministerien der Länder sehen in dem neuen Verfahren eine Möglichkeit, die Kommunikation mit den Behörden zu vereinfachen und den Zeitaufwand für die Steuererklärung zu verringern. Ziel sei es, Verwaltungsabläufe stärker zu digitalisieren und papierbasierte Prozesse schrittweise zu reduzieren. Langfristig soll der Kreis der Nutzer sowie der Funktionsumfang der Anwendung schrittweise erweitert werden.
Entwickler: Bayerisches Landesamt fuer Steuern
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> ausschließlich an ledige und kinderlose Arbeitnehmer
Aber als Beispielsbild ne Erstattung von 700€ angeben. Schon klar.
Ich hatte schon 3500€ Erstattung als kinderloser lediger Arbeitnehmer.
Ja, wieso? Kommt absolut hin, reichen schon einige Kilometer zur Arbeit.
Was stört dich an einem Beispiel? Und was ist daran auszusetzen das sie mit einfachen Fällen anfangen? Dieses Gemecker ist einfach nur zum kotzen. Machen sie was wird gemosert, machen sie nichts wird auch gemosert
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Jeden Tag diese unkonstruktiven Kommentare, die so wirklich gar nichts bringen. Ich verstehe nicht, wie man mit so einer Haltung zufrieden durchs Leben gehen kann.
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Wir sind hier immernoch in deutschen Raum unterwegs und da muss man sich grundsätzlich beschweren.
Sowie Rentner. Für diese Gruppe, sofern sie Internet affin sind, eventuell eine sehr gute Sache.
Nur weil man keine Ahnung hat, sollte man nicht an Beispielbildern rummeckern!
Die Gruppe der Rentner hatte schon Kontakt mit dem Internet da gab es die die heute es für sich reklamieren noch gar nicht.
Auch heute gibt’s Jugendliche die das Internet nicht kapieren und mit Progammen überfordert sind.
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Anmelden bei Elster. Registrierungscode per Brief bekommen um sich dann digital registrieren zu können. Wahnsinn. Deutschland=Entwicklungsland
In meinem Elster-Portal wird mir die notwendige Freischaltung für MeinELSTER+ bisher nicht angeboten, komme allerdings auch aus NRW und nicht Bayern.
Die WISO-Steuer-App kommt komplett ohne ELSTER aus. Einmal registriert, leistet sie mir seit Jahren hervorragende Dienste. Kostet allerdings auch. 45,99 € einmalig, 35,99 € im Jahresabo.
Kann man dann aber auch absetzen hab ich gehört.