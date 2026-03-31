Mit der neu veröffentlichten Version 65.0.0 der iPhone-App MeinElster+ macht die Digitalisierung des Steuersystems einen (zunächst kleinen) Schritt nach vorn. Mit dem Update steht nun der Anmeldeservice für die Funktion okELSTER zur Verfügung. Die Finanzämter versprechen, dass sich auf diesem Weg die Steuererklärung 2025 mit einem Klick erledigen lässt. Wir haben bereits über die Pläne berichtet.

Allerdings sind dabei einige grundlegende Einschränkungen zu beachten. So handelt es sich hierbei zunächst um einen Testlauf mit eingeschränktem Benutzerkreis. Ein bestehendes ELSTER-Konto sowie die Installation der App auf dem mobilen Endgerät sind dabei nur die Grundvoraussetzung. Zudem richtet sich das Angebot ausschließlich an ledige und kinderlose Arbeitnehmer sowie an Personen mit Alterseinkünften und es dürfen keine weiteren Einnahmequellen beispielsweise durch Vermietung oder selbstständige Tätigkeiten vorliegen.

Vorbereitete Daten sollen Aufwand reduzieren

Teilnehmer des Programms erhalten als zentrale Funktion eine vorausgefüllte Steuererklärung in der App, in der die Finanzämter bereits vorhandene Daten, etwa zu Einkommen oder Versicherungsbeiträgen, hinterlegt haben. Im nächsten Schritt muss man diese Angaben überprüfen und bei Bedarf anpassen. Abschließend wird eine Vorschau auf den voraussichtlichen Steuerbescheid bereitgestellt und man kann die Erklärung einreichen.

Der offizielle Startschuss ist für den 1. Juli vorgesehen. Angemeldete Personen sollen dann ihre vorbereitete Steuererklärung erhalten und das neue Verfahren nutzen können.

Schrittweise Erweiterung vorgesehen

Die Finanzministerien der Länder sehen in dem neuen Verfahren eine Möglichkeit, die Kommunikation mit den Behörden zu vereinfachen und den Zeitaufwand für die Steuererklärung zu verringern. Ziel sei es, Verwaltungsabläufe stärker zu digitalisieren und papierbasierte Prozesse schrittweise zu reduzieren. Langfristig soll der Kreis der Nutzer sowie der Funktionsumfang der Anwendung schrittweise erweitert werden.