Apple ehrt Top-Apps 2022: BeReal wird App des Jahres

Kurz vor dem Monatswechsel hat Apple die diesjährigen Gewinner der App Store Award 2022 gekürt und präsentiert insgesamt 16 Applikationen, fünf Produktiv-Anwendungen und sechs Spiele-Downloads, die nach Meinung des Konzerns aus der breiten Masse der im App Store gelisteten Software-Angebote herausragen.

Apples App-Auswahl ist dabei nicht unbedingt repräsentativ für die Inhalte die das Software-Kaufhaus überwiegend anbietet, zeichnet aber ein ganz gutes Bild davon, welchen App-Store-Mix Cupertino in der Außendarstellung bevorzugt.

Was die Kategorien angeht, in denen Apple die Gewinner in diesem Jahr auszeichnet, setzt der Konzern auf eine klare Gliederung nach Geräten, die neben der iPhone-App des Jahres auch eine iPad-App des Jahres, eine Mac-App des Jahres, eine Apple-TV-App des Jahres und eine Apple-Watch-App des Jahres berücksichtigen, erweitert die Spiele-Kategorie jedoch um eine zusätzliches „Spiel des Jahres in China“ und zeichnet zudem mehrere Gewinner in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ aus. Letztgenannte sollen laut Apple einen „nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Menschen und die Kultur“ gehabt haben.

BeReal wird App des Jahres

Die iPhone-Applikation des Jahres 2022 ist laut Apple das soziale Netzwerk BeReal. Dieses hält seine Anwender mit täglich neuen Aufgaben, die unter Zeitdruck absolviert werden müssen, dazu an, bei der Selbstdarstellung so authentisch wie möglich vorzugehen. Eine Idee, die viele konkurrierende Dienste wie Snapchat und Instagram bereit nachgeahmt haben.

Apex Legends Mobile wird Spiel des Jahres

Das iPhone-Spiel des Jahres ist Apex Legends Mobile von Electronic Arts geworden. Die Mobilumsetzung des beliebten Strategie-Battle-Royale-Shooter ist auch im deutschen App Store (trotz der zahlreich vorhandenen In-App-Käufe) hervorragend bewertet.

Die besten Apps 2022

Spiele

Kategorie „Kultureller Einfluss“