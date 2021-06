Apple Design Awards 2021: Das sind die 12 Gewinner-Apps

‎Be My Eyes – Helping blind see

Die dänische „Be My Eyes“-App bringt sehende und Blinde iPhone-Nutzer zusammen, damit letztgenannte den Sehbehinderten mal eben ihre Augen leihen und in trickreichen Situationen helfend zur Hand gehen können. Alba ist ein Spiel, das Bewusstsein für aktiven Naturschutz fördern soll.

Hier punkteten die in den USA beliebte Wetter-Applikation „CARROT Weather“ mit ihren „humorvollen Vorhersagen“ und dem jüngsten Design-Update, sowie die App „Bird Alone“, die sich durch ihr Anpassungsvermögen an Wetter, Jahres- und Tageszeit auszeichnet.

Hier konnte sich die Vorlese-Applikation „Voice Dream Reader“ behaupten, die so ziemlich alle Textinhalte die man ihr vorwirft mit herausragender Sprachausgabe vorliest. Ein weiterer Preis ging an den Spiele-Titel „HoloVista“. Das Spiel wurde ausdrücklich für die Integration barrierefreier Steueroptionen gelobt.

Traditionell nutzt Apple die heute zu Ende gehende WWDC-Entwicklerkonferenz um die Macher besonders herausragender Applikationen mit den Apple Design Awards auszuzeichnen. Der Preis, mit dem Apple Innovation, Einfallsreichtum, exzellentes Design und herausragende technische Leistungen würdigt, wurde in diesem Jahr an die Macher von 12 Applikationen überreicht.

