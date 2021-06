TinyPrinter: PDF-Bild-Collagen millimetergenau

Dabei hilft die SmartGrid-Funktion, die für ein smartes Einrasten (etwa in der Bildmitte oder auf gleicher Höhe wie die Ränder bereits platzierte Objekte) sorgt. Während der Erstellung der Dokumente informiert TinyPrinter stets über die genauen Maße der im Dokument abgelegten Inhalte, gibt den Beschnitt der Bild-Dateien an und blendet eine Werkzeugleiste ein, die das schnelle Rotieren und Spiegeln von Bildern sowie das Drehen der Arbeitsfläche gestattet.

Der in Berlin ansässige Entwickler Felix Brix, seines Zeichens auch für die empfehlenswerte Brief-Applikation EasyLetter verantwortlich, hat mit TinyPrinter eine neue iOS-Anwendung vorgestellt, die euch bei einem sehr spezifischen Anwendungsfall unter die Arme greifen will: dem maßgenauen Drucken von Fotos und Dokumenten.

