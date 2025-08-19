Nanoleaf bessert bei seinem TV-Beleuchtungs-Kit nach

Nanoleaf hat sein Angebot an Ambient-Beleuchtungslösungen erweitert. Das Nanoleaf 4D V2 Screen Mirror Camera + Lightstrip Kit soll das heimische Fernseherlebnis durch farblich abgestimmte, indirekte Beleuchtung deutlich erweitern. Die zweite Generation des Produkts ist für Bildschirme bis 65 Zoll konzipiert und umfasst neben einem Lightstrip auch eine kleine Kameraeinheit.

Das Beleuchtungssystem beruht darauf, dass eine oben auf dem Fernseher montierte Kamera die Bildinhalte erfasst und in Echtzeit auswertet, um die dominierenden Farben dann auf den Lightstrip zu übertragen. Ziel sei es, das Fernsehbild über die Grenzen des Bildschirms hinaus wirken zu lassen. Nutzer können dabei zwischen verschiedenen Intensitätsstufen wählen – von dezenten Hintergrundfarben bis zur direkten Farbanpassung an den Bildschirminhalt.

Ergänzend lässt sich das System mit der Option „Sync+“ mit weiteren kompatiblen Nanoleaf-Lampen koppeln. Auf diese Weise kann man die Lichteffekte über mehrere Produkte hinweg im Raum verteilen.

Reagiert auch auf Musik

Das Ambient-Kit von Nanoleaf bietet darüber hinaus die Möglichkeit zur Visualisierung von Musik. Dabei reagieren die Lichter auf akustische Signale und passen sich im Rhythmus an. Laut Nanoleaf ist im Vergleich zum Vorgänger die weiße Grundausleuchtung verbessert worden, sodass auch die Farben präziser wiedergegeben werden können.

Die Steuerung erfolgt über die für iOS, Android, Windows und macOS erhältliche Nanoleaf-App. Außerdem ist das System mit gängigen Smart-Home-Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home und SmartThings kompatibel. Die Steuerungsmöglichkeiten sind dann jedoch stark eingeschränkt.

Mit 4,3 Metern Länge für 99 Euro

Der beiliegende Lightstrip ist 4,3 Meter lang und mit 30 LEDs pro Meter bestückt. In der Länge kann das Band bei Bedarf auch zugeschnitten werden und die Zickzack-Form sorgt dafür, dass es sich auch um Ecken verlegen lässt.

Die Kombination aus Leuchtband, Kamerahalterung und Kamera ist beim Hersteller zum Preis von 99,99 Euro erhältlich.