Zero Duplicates: Duplikatsuche auch auf iPhone und iPad

Es ist schon ein Weilchen her, seit der deutsche Entwickler Christopher Brock seinen Duplikatfinder Zero Duplicates vorgestellt hat. Als wir erstmals über die Anwendung berichtet haben, war diese nur für den Mac verfügbar. Inzwischen ist Zero Duplicates auch für iPhone und iPad verfügbar.

Die App will Nutzer dabei unterstützen, unnötig belegten Speicherplatz freizugeben, indem doppelte Dateien aufgespürt und entfernt werden. Im Unterschied zu Verfahren, die lediglich Dateinamen vergleichen, erkennt die App auch Dateien mit identischem Inhalt aber unterschiedlichem Namen, die umbenannt wurden. Zero Duplicates analysiert den tatsächlichen Dateiinhalt, was zu einer deutlich besseren Trefferquote führen sollte.

Unterstützung für externe Laufwerke und Cloud-Dienste

Zero Duplicates lässt sich auch in Verbindung mit externen Laufwerken und Cloud-Speicher verwenden. Auf dem Mac lassen sich mit dem Computer verbundene externe Laufwerke, Netzwerkvolumes und Apples iCloud Drive scannen. Auf iPhone und iPad kann die Anwendung alle Speicherorte scannen, die über die Dateien-App erreichbar sind. Dazu zählen ebenfalls iCloud Drive, externe Speichergeräte sowie verbundene Cloud-Dienste. Die Suche lässt sich auf komplette Volumes oder nur gezielt ausgewählte Verzeichnisse anwenden.

Der Entwickler betont, dass er bei der Entwicklung einen Schwerpunkt auf dem Schutz persönlicher Daten und einer möglichst einfachen Bedienung gelegt hat. Sämtliche Berechnungen erfolgen direkt auf dem jeweiligen Gerät und es werden keine Dateien an externe Server übertragen.

Kostenlos ausprobieren bis 1 GB Löschdaten

Zero Duplicates lässt sich sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone und iPad kostenlos laden und ausprobieren. Dabei ist auch das Löschen von gefundenen Duplikaten mit einer Gesamtgröße von aktuell bis zu 1 GB gebührenfrei – ab April sind es allerdings nur noch 500 MB. Wer die App darüber hinaus verwenden will, kann sie entweder als Dauerlizenz für 15,99 Euro erstehen oder im Rahmen eines Monats- oder Jahresabonnements nutzen(1,99 Euro / 7,99 Euro). Eine Lizenz ist für alle drei Plattformen gültig.