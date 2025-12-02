iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 922 Artikel

Apple überarbeitet Einwilligungsfenster

Apple beugt sich deutscher Behörde: Warnhinweise künftig einheitlicher
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

Update 15:30 Uhr: Apple die geplante Umstellung ifun.de gegenüber kommentiert und merkt an, dass man einem Wunsch des Kartellamts zugestimmt habe.

App Tracking Rtl

Originaleintrag von 13:53 Uhr: Apple hat zugesagt, die zentralen Einwilligungsfenster seiner App-Tracking-Nachfrage grundlegend zu überarbeiten. Die Anpassungen des sogenannten „App Tracking Transparency“-Frameworks sind eine Reaktion auf die wettbewerblichen Bedenken des Bundeskartellamtes, das seit Anfang des Jahres prüft, ob die bisherige Gestaltung der Hinweise den Wettbewerb innerhalb des iOS-Ökosystems verzerrt.

Bislang unterscheidet Apple deutlich zwischen den Hinweisen für eigene Dienste und jenen für Drittanbieter. Nach Einschätzung der Behörde führt dies dazu, dass Nutzer bei Apple-Apps eher zur Zustimmung zur Datennutzung gelangen, während das Tracking durch Drittanbieter-Apps eher abgelehnt wird.

Apple hat nun angekündigt, Formulierungen, Gestaltung und Abläufe der Einwilligungsfenster weitgehend anzugleichen. Elemente, die als besonders lenkend beanstandet wurden, sollen entfernt werden. Ziel ist eine neutralere Darstellung, die für Nutzer klarer nachvollziehbar ist.

Vereinfachte Struktur für Drittanbieter

Neben der optischen und sprachlichen Angleichung plant Apple, die technische Architektur für Drittapps zu vereinfachen. Diese sollen künftig denselben Hinweis nutzen können, um die Datennutzung für verschiedene Werbezwecke zu legitimieren. Apple stellt dafür mehrere technische Optionen bereit, die während eines geplanten Markttests gemeinsam mit der Branche bewertet werden sollen.

Apple App Tracking Transparenz Meldung

Unverändert bleibt der Umgang mit der Messung des Werbeerfolgs. Apple möchte diese weiterhin ohne gesonderte Zustimmung der Nutzenden durchführen. Das Bundeskartellamt sieht diesen Punkt kritisch und will prüfen, ob dadurch ein relevanter Wettbewerbsnachteil für andere Anbieter entstehen kann.

Markttest und weiteres Verfahren

Der nun geplante Markttest richtet sich an App-Anbieter, Verbände der Werbe und Medienbranche sowie an Datenschutzbehörden. Die Rückmeldungen sollen zeigen, ob die vorgeschlagenen Änderungen ausreichen, um die bisher geäußerten Bedenken zu entschärfen.

Das Verfahren läuft nach deutschem und europäischem Wettbewerbsrecht und wird eng mit anderen EU-Behörden abgestimmt. Erst nach Abschluss der Auswertung entscheidet das Bundeskartellamt über das weitere Vorgehen.
02. Dez. 2025 um 13:53 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Optische und sprachliche Anpassung. Klingt nach deutscher Behörde. Da ist nicht viel mit Beugen. Eher als nette Geste für die Bürokraten.

    Antworten Melden

  • Gleich kommen die Lemminge wieder und beschweren sich dass das arme Apple durch die Eu und Deutschland behindert wird…

    Antworten Melden

  • Na Gott sei Dank, ich hatte schon befürchtet, dass ich die Werbung komplett ablehnen kann. Je mehr Werbungen, desto mehr kann ich kaufen kaufen kaufen …………….

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Wieso kann man solche Zustimmungen/ Ablehnungen appübergreifend nicht generell im System hinterlegen

    Antworten Melden

  • Wo bleiben jetzt diejenigen die sich darüber aufregen das Apple sich den Behörden beugt?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42922 Artikel in den vergangenen 6667 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven