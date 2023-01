Black Unity Week: Neues Armband, Zifferblatt und Hintergrundbild

Wie bereits im vergangenen Jahr, nimmt Apple den in den USA und Kanada gefeierten Black History Month zum Anlass für neue Hard- und Software-Angebote. Allem voran gibt es damit verbunden auch wieder ein neues Zifferblatt und ein neues Armband für die Apple Watch.

Das in diesem Jahr neu erhältliche Black Unity Sport Loop und das neue Zifferblatt für die Apple-Uhr sind optisch aufeinander abgestimmt und wurden Apple zufolge vom „kreativen Prozess eines Mosaiks inspiriert“. Mit dieser etwas eigenwilligen Formulierung deutet Apple an, dass sich das Design von Zifferblatt und Armband an der traditionell von Schwarzen Künstlern ausgeübten Mosaikkunst orientiert.

Ergänzend will Apple auch neue, zum Thema passende Inhalte für Apple TV+ und Apple Music sowie eine „Time to Walk“-Session mit Patti LaBelle bereitstellen.

iOS 16.3 kommt nächste Woche

Während sich das neue Black Unity Sport Loop bereits zum Preis von 49 Euro bei Apple bestellen lässt, müssen sich Apple-Kunden, die auf das neue Zifferblatt oder auch ein in diesem Zusammenhang mit angekündigtes iPhone-Hintergrundbild warten, noch bis nächste Woche gedulden. Apple zufolge wird hierfür watchOS 9.3 beziehungsweise iOS 16.3 vorausgesetzt, was beides in der kommenden Woche erscheinen soll.

Auf Hardwareseite werden dementsprechend mindestens eine Apple Watch Series 4 sowie ein iPhone 8 beziehungsweise ein iPhone SE vorausgesetzt. Interessanterweise stattet Apple die Verpackung des neuen Armbands sowie darüber hinaus auch seine Ladegeschäfte und die Apple-Store-App bei Verfügbarkeit der Updates mit der Möglichkeit aus, das neue Zifferblatt schnell und unkompliziert mithilfe eines App Clip zu laden.

Ältere Black-Unity-Armbänder weiter erhältlich

Apple hat weiterhin auch die in den Jahren zuvor vorgestellten Black-Unity-Armbänder im Programm. So lässt sich etwa das geflochtene Solo Loop aus der Unity-Lights-Serie zum Preis von 99 Euro bestellen und das von der panafrikanischen Flagge inspirierte Black Unity Sportarmband aus Silikon ist zum Preis von 49 Euro erhältlich.