Apple Arcade: Jetpack Joyride, Super Stickman Golf 3 und mehr im Anmarsch

Apple hat die Liste der in Kürze über Apple Arcade erhältlichen Titel um ein paar klangvolle Namen erweitert. So sollen in absehbarer Zeit unter anderem „Super Stickman Golf 3“ und auch der Erfolgstitel „Jetpack Joyride“ im Rahmen des Spiele-Abonnements erhältlich sein.

Coming Soon to Apple Arcade: Super Stickman Golf 3+ Tee off in dozens of unique courses in this App Store Great—no caddie required. ⏰ Get a reminder when it's available: https://t.co/RTGPeInZ6T pic.twitter.com/rXLV72FEr5 — Apple Arcade (@AppleArcade) July 7, 2021

Insgesamt hat Apple jetzt acht neue Spiele mit Erscheinungstermin in den nächsten Wochen für Apple Arcade angekündigt. Mit „Angry Birds Reloaded“, „Alto’s Odyssey: The Lost City“ und „Doodle God Universe“ sind drei davon schon seit letztem Monat bekannt und dürften bereits an einem der kommenden Freitage verfügbar gemacht werden. Darüber hinaus hat Apple seine Warteliste nun um weitere Namen ergänzt.

Apple Arcade wird abwechslungsreicher

Es tut Apple Arcade gut, dass sich Apple vom alten Konzept der Exklusivtitel verabschiedet hat und nun auch auf anderen Kanälen sowie zum regulären Kauf verfügbare Titel in sein Abo-Paket aufnimmt. Im Rahmen der Öffnung von Apple Arcade können Nutzer des Dienstes neben den „Arcade Originals“ nun schon seit gut zwei Monaten auch auf Spiele aus den Kategorien „Zeitlose Klassiker“ und „Legendäre Spiele“ zugreifen, die nicht exklusiv für Apple Arcade entwickelt worden sind. Bei den neu angekündigten Spielen „Super Stickman Golf 3+“ und „Jetpack Joyride+“ handelt es sich um solche Titel, das anhängende +-Zeichen markiert die Spiele als Apple-Arcade-Version, die ohne zusätzliche Kosten in vollem Umfang über den Abo-Zugang gespielt werden können.

Für sämtliche aktuell als Neuzugang für Apple Arcade angekündigten Titel liegen noch keine Veröffentlichungstermine vor. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Apples „soon“ durchaus auch mehrere Wochen heißen kann. Eure Vorfreude darauf will Apple mit der Ankündigung folgender Spiele wecken: