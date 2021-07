Facebook-Studie: 75% der meistgenutzten iPhone-Apps stammen von Apple

Wenn es nach Apple geht, sind die Ergebnisse allerdings ohnehin nichts wert. The Verge zufolge sieht Apple die von Facebook finanzierte Umfrage als zu eng zugeschnitten und darauf ausgerichtet, einen falschen Eindruck zu erwecken. In Wahrheit würden Apps von Drittanbietern in jeder Kategorie mit den Apple-Anwendungen konkurrieren und hätten auch großen Erfolg.

Überraschen sollte das Ergebnis der Studie alles in allem allerdings nicht. Es war anzunehmen, dass iPhone-Besitzer zu großen Teilen den bequemen Weg wählen und die von Apple vorgegebenen Anwendungen auch nutzen – wenngleich es zumindest teilweise auch interessante und wohl auch bessere Alternativen gibt. Für die Dominanz der Apple-Apps sorgen neben der Telefon-App Anwendungen wie Wetter, Fotos oder der Kamera auf den oberen Rängen. Als erste Fremd-App zeigt sich YouTube auf dem neunten Platz. Als weitere Google-App findet sich Gmail auf Rang 20, zudem sind noch Amazon sowie das Duo Facebook und Instagram als Nicht-Apple-Apps in der Rangliste vertreten.

Das Engagement Facebooks dürfte in diesem Fall allerdings auch durch die fortwährenden Auseinandersetzungen mit Apple getrieben sein, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Facebook und andere Unternehmen Apple wettbewerbswidriges Verhalten unterstellen. Apple sieht sich diesbezüglich mittlerweile in mehreren Ländern mit Untersuchungen konfrontiert.

