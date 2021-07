Apple Rosenthaler Straße: Baugenehmigung als Quasi-Bestätigung

Eigentlich braucht es keine zusätzliche Bestätigung mehr, denn die Umbauten am Gebäudekomplex Rosenthaler Straße 43 – 45 in Berlin lassen kaum eine andere Interpretation zu. Apple richtet dort gerade seinen zweiten Apple Store in der Bundeshauptstadt ein. Eine von der Stadt Berlin ausgegebene Genehmigung für diese Arbeiten unterstreicht diese Annahmen nun. Zwar wird dort der Name Apple nicht erwähnt, doch passt der Wortlaut „Fachgeschäft für Computer, Mobiltelefone und Unterhaltungselektronik“ hier wie die Faust aufs Auge.

Gerüchte um einen zweiten Apple Store in Berlin gibt es ja schon seit längerer Zeit. Mit Blick auf den Standort Rosenthaler Straße wurden die Hinweise erstmals im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Umbaupläne für den Gebäudekomplex vor drei Jahren konkret. Schlag auf Schlag ging es dann im April, als wir erst auf die grafische Darstellung eines Apple Store in den Projektunterlagen sowie die in Apple-Manier verkleidete Vorderfront aufmerksam machen konnten und anschließend auch einen Schnappschuss der Glasfront mit Aussparung für das Apple-Logo ergattern konnten.

Apple selbst hält sich mit Blick auf die neue Berliner Filiale „Apple Rosenthaler Straße“ noch bedeckt und auch uns liegen bislang noch keine konkreten Infos mit Blick auf die geplante Eröffnung vor. Immerhin hat Apple mittlerweile indirekt bestätigt, dass ein weiterer Apple Store in Berlin in der Warteschlange steht. Mitte April hat sich das Unternehmen auf die Suche nach den passenden Mitarbeitern gemacht.

Der erste deutsche Apple Store hat im Dezember 2008 in München eröffnet. Das iPhone war damals gerade mal ein gutes Jahr lang in Deutschland erhältlich und eben dabei, den iPod als Verkaufsschlager Apples abzulösen. Mittlerweile betreibt Apple seine Ladengeschäfte an 15 Standorten in acht deutschen Bundesländern. Die aktuelle Liste aller deutschen Apple Stores könnt ihr hier bei Apple einsehen.